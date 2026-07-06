נהג נהרג במהלך החלפת גלגל מד"א

גבר בן 46 נהרג הערב (שני) לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס במהלך החלפת גלגל במושב חפץ חיים בשפלה.

עם הגעת צוותי כיבוי והצלה לזירה הנהג נמצא עם חבלות קשות בפלג גופו העליון, ובסיום פעולות החילוץ התברר כי הוא ללא סימני חיים וחובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום.

חובשים בכירים מיחידת האופנועים של מד"א סיפרו כי הנהג ככל הנראה ניסה להחליף גלגל, כאשר האוטובוס קרס עליו. לדבריהם, לאחר החילוץ בוצעו בדיקות רפואיות, אך בשל הפציעות הקשות לא נותר אלא לקבוע את מותו.

מהמשטרה נמסר כי "בוחני התנועה של מרחב שפלה וחוקרי תחנת יבנה במחוז מרכז הגיעו למקום, פתחו בחקירת האירוע והועבר דיווח למשרד העבודה".

חובשי מד"א מאיר אביבי ובנימין גריינימן סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה ראינו את נהג האוטובוס לכוד מתחת לאוטובוס, לאחר שככה"נ ניסה להחליף גלגל והאוטובוס קרס עליו. בסיום פעולות החילוץ של הכבאים ביצענו בדיקות רפואיות, אך הוא היה ללא סימני חיים וסבל מחבלה קשה מאוד בפלג גופו העליון. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".