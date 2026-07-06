ראש השב"כ, האלוף דוד זיני, בוחן שינויים בצמרת אגף החקירות של הארגון, ובראשם אפשרות להעביר מתפקידו את ראש האגף ע', כך דווח בעיתון "הארץ".

לפי הדיווח, ברקע עומדת ביקורת שמתח זיני על אופן הטיפול בחשודים יהודים בהתפרעויות ביהודה ושומרון ועל הצורך, לשיטתו, בהתאמת המדיניות למציאות הנוכחית.

על פי המקורות שצוטטו בדיווח, זיני וסגנו העבירו מסרים שלפיהם יש לבחון מחדש את מידתיות הצעדים הננקטים בחקירות החשודים היהודים. לצד זאת, לפי הדיווח, זיני הבהיר כי יש לפעול בנחישות נגד אלימות של יהודים כלפי פלסטינים.

בדיווח צוין כי לצד הביקורת על מדיניות החקירות, זיני הבהיר כי יש להמשיך לפעול בנחישות נגד אירועי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים.

במקביל, איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו טען כי ראש אגף החקירות הוא הבכיר שמסרב לפתוח בחקירה בחשד להדלפת מידע לחדשות 12, בעקבות הטענה כי הערוץ קיבל מידע מוקדם על התקיפה הישראלית באיראן בחודש פברואר.