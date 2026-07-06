הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב ואביו של סרן אמתי ז"ל שנפל בקרב בצפון, התייחס לוויכוח הציבורי סביב חוק יסוד לימוד התורה והביע כאב עמוק על כך שהתורה, שלדבריו אמורה להיות המכנה המשותף של עם ישראל, עלולה להפוך לנושא המפלג את החברה הישראלית.

לדבריו, השאלה איננה אם התורה היא ערך יסוד, אלא כיצד נכון לעגן זאת בחוק באופן שיאחד את הציבור ולא יעמיק את הקרע.

הרב גרנות הציג את טענות שני הצדדים במחלוקת. מצד אחד, לדבריו, מתנגדי החוק מבהירים כי התנגדותם אינה ללימוד התורה עצמו, אלא לחשש שהחוק ישמש להצדקת פטור משירות צבאי ומהשתתפות במשק העבודה. מן העבר השני, תומכי החוק מבקשים להעניק ללימוד התורה הכרה ממלכתית כערך יסוד, ללא קשר למחלוקות אחרות.

הצעת החוק של הרב גרנות

כדי להמחיש את תפיסתו חזר הרב גרנות למעמד הברית בהר גריזים ובהר עיבל עם כניסת עם ישראל לארץ. לדבריו, חלוקת השבטים לשני ההרים לא נועדה ליצור פילוג, אלא להדגיש כי למרות השונות בין חלקי העם, התורה היא העיקרון המאחד את כולם.

לדבריו, אם החוק יאושר בנוסחו הנוכחי, עלולה להיווצר מציאות שבה חלקים גדולים מהציבור ייאלצו להצביע נגד חוק המגדיר את לימוד התורה כערך יסוד. "זה מזעזע", אמר, והזהיר כי בעתיד עלול להיווצר מצב שבו רוב אחר בכנסת אף יבטל חוק כזה, דבר שלדבריו יעמיק עוד יותר את השסע סביב התורה.

כפתרון הציע הרב גרנות להוסיף לנוסח החוק שלוש מילים בלבד - "המביא לידי מעשה". הוא ביסס את הצעתו על דברי חז"ל במסכת קידושין, שם נאמר: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה". לשיטתו, תוספת זו תבטא את ההבנה שלימוד התורה אינו עומד בפני עצמו אלא מוביל לעשייה, לאחריות ולחיים של תורה.

בסיום דבריו קרא הרב גרנות לכלל המפלגות, מן הקואליציה ומהאופוזיציה כאחד, לתמוך בנוסח מתוקן של החוק. לדבריו, דווקא בימי בין המצרים, שבהם עם ישראל מציין את חורבן הבית שנגרם בשל שנאת חינם, יש הזדמנות להפוך את התורה לגורם מאחד. "תלמוד המביא לידי מעשה", סיכם, "יכול להפוך את התורה לעיקרון שמחבר את עם ישראל, ולא לעיקרון שמפלג אותו".