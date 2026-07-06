מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר.

59 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה לקראת הכנתה לקריאות השנייה והשלישית.

על פי ההצעה, תוקם ועדת חקירה שתבחן את אירועי 7 באוקטובר 2023 ואת כלל הנסיבות שהובילו אליהם. עם סיום עבודתה תגיש הוועדה את מסקנותיה ליושב ראש הכנסת ולממשלה.

החוק המוצע קובע מנגנון ייחודי למינוי חברי הוועדה, המבוסס בראש ובראשונה על הסכמה רחבה של 80 חברי כנסת. אם לא תושג הסכמה כזו, ימונו חברי הוועדה באופן פריטטי בידי יו"ר ועדת הכנסת וראש האופוזיציה.

עוד מסדירה ההצעה את הרכב הוועדה, תנאי הכשירות של חבריה, אופן בחירת יושב הראש, סמכויותיה וסדרי עבודתה.

עוד מוצע כי חטופים ששוחררו או בני משפחות שכולות ישמשו משקיפים בוועדה, וכי דיוניה יתקיימו, ככלל, בפומבי וישודרו לציבור.

יוזם ההצעה, חבר הכנסת אריאל קלנר, אמר כי מטרת החוק היא להבטיח גם את חקר האמת וגם את אמון הציבור בוועדה.

לדבריו, המנגנון המוצע יאפשר הקמת ועדה שתוכל לחקור כל גורם שהיה מעורב בעיצוב מדיניות הביטחון שהובילה לאירועי 7 באוקטובר, תוך מינוי חבריה בהסכמה רחבה או בחלוקה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה.