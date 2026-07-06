אחת ההסכמות הרחבות בעולם "הדת והמדינה" הוא הצורך לשנות את שיטת ההפעלה של מערך הכשרות.

דו"חות על גבי דו"חות שפורסמו בעשורים האחרונים יצרו קונצנזוס נדיר שקורא לתקן באופן מהותי את המערך שכ-2/3 מהישראלים מסתמכים עליו בצורה כזאת או אחרת.

לצד ההסכמה על הצורך בשינוי ישנו דיון עמוק על דרך השינוי. מהיכרותי עם המערך, אני מאמין שתחרות היא תנאי הכרחי לשיפור מערך הכשרות אבל אני יכול להבין את הסוברים שיש לקבוע שהמערך יופעל באמצעות המועצות הדתיות המקומיות בלבד. אני לא מסכים אבל יכול להבין.

מה שאני לא יכול להבין זה את הסעיפים הקטנים שהוכנסו להצעת החוק שנידונה בימים אלה. כמי שבילה עשרות שעות בשבועות האחרונים בדיונים על הצעת החוק אני יכול להעיד שההצעה הנוכחית לא רק מחסלת את התחרות היא מבקשת לייצר מציאות חדשה בעולם הכשרות שתדרדר באופן חמור את המצב הקיים. באופן טבעי רוב העיסוק הציבורי הוא בשינויים המרכזיים שהצעת החוק מבקשת לקדם אבל דווקא הפרטים הקטנים, שאנשים נוטים לפספס, הם אלה שיצרו את המציאות החמורה. שתי הדוגמאות הבאות מדגימות את זה מצוין.

דוגמה ראשונה היא הרחבת הסמכויות של המועצות הדתיות. הצעת החוק קובעת לראשונה שמועצות דתיות יוכלו להעניק תעודות כשרות לא רק למזון אלא גם למוצרים, החל מתבניות אלומיניום, דרך קרם הגנה ועד נייר טואלט. הסמכות הזאת היא וולונטרית ואין חובה לבקש כשרות כזאת, אך כל מי שמכיר את המציאות בשטח יודע שסמכות שניתנת - תנוצל.

ככה הדברים עובדים, הסטנדרט הקיצוני של היום הוא המיינסטרים של עוד כמה שנים. כל איש מדיניות יודע להגיד שהכנסת המדינה לשוק חופשי שפועל היטב תוביל כמעט בהכרח לתוצאות הרסניות. בפועל, המהלך הזה יצור התייקרות ממשית של סל הצריכה שהרי מישהו יצטרך לממן את עלויות הכשרות החדשות.

הדוגמה השנייה היא "ועדת ההשגות" שהתווספה להצעת החוק לדרישתו ח"כ אוהד טל, יו"ר הוועדה שדנה בהצעת החוק. ועדת ההשגות נולדה בעקבות המונופול הקיצוני שנקבע בהצעת החוק והיא נועדה להיות "חבל הצלה" לעסקים שהממסד הדתי עושה להם עוול.

ועדת ההשגות אמורה לבחון את טענותיהם של בעלי העסקים אלא שהנוסח הנוכחי הופך אותה לבדיחה. בנוסח הסופי של הצעת החוק נקבע ש-3 מתוך 5 חברי הוועדה, כולל היו"ר, ממונים על ידי המשרד לשירותי דת או הרבנות הראשית. כך, הגוף שאמור להגן על העסקים מפני הממסד נשלט באופן מלא על ידי הממסד עצמו. במציאות הזו איזו הגנה יקבלו בעלי העסקים?!

אני לחלוטין מאמין לכוונותיו הטובות של ח"כ טל שמבקש לתקן את מערך הכשרות אך התוצאה שהתקבלה בפועל היא הרסנית. הפרטים הקטנים, שהצעת החוק מלאה בהם, יגבירו את הפוליטיזציה והקומבינות שחוגגות כבר היום.

לצערי הקואליציה הנוכחית צועדת בעיניים פקוחות לעבר חקיקת חוק כשרות גרוע. במקום לקדם שירות מפוקח ויעיל בהתאם להלכה, חברי הכנסת בוחרים, שוב, לקדם הצעת חוק שתגביר את הסלידה של הציבור ממערך הכשרות בפרט ומהממסד הדתי בכלל.

הכותב הוא מנהל המחלקה למדיניות ציבורית בארגון עתים