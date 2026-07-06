התפרצות מחודשת של הר הגעש אטנה שבמזרח סיציליה הובילה לסגירת שדה התעופה הבינלאומי בקטניה ולשיבושים נרחבים בתנועת המטוסים באזור.

בעקבות פליטת כמויות גדולות של אפר געשי למרחב האווירי, הרשויות באיטליה השביתו את פעילות השדה, וטיסות רבות הוסטו לשדות תעופה חלופיים, ובראשם שדה התעופה בפלרמו.

על פי המכון הלאומי האיטלקי לגיאופיזיקה ולוולקנולוגיה (INGV), ההתפרצות הנוכחית היא שלב נוסף ברצף הפעילות הגעשית שנמשך מאז סוף חודש יוני. לאחר שבימים האחרונים נרשמו זרמי לבה, ביממה האחרונה התגברה פליטת האפר הגעשי, ועמוד האפר התרומם לגובה של כ-1.5 קילומטרים מעל לוע ההר. הרוחות נשאו את האפר לעבר אזור קטניה, דבר שהוביל לסיכון בטיחותי לתנועת המטוסים ולהשבתת הפעילות האווירית.

בשל עוצמת פליטת האפר העלו רשויות התעופה את התרעת התעופה הגעשית (VONA) לרמת "אדום" - הדרגה הגבוהה ביותר - בשל הסכנה שאפר געשי עלול לגרום למנועי מטוסים ולמערכות הטיסה. בהמשך עודכנו ההגבלות בהתאם להתפתחויות בשטח.

אטנה, המתנשא לגובה של יותר מ-3,300 מטרים, נחשב להר הגעש הפעיל ביותר באירופה ולאחד הפעילים בעולם. למרות המראות הדרמטיים של עמודי האפר והלבה, הרשויות באיטליה לא דיווחו על נפגעים או על סכנה מיידית ליישובים הסמוכים, ועיקר ההשפעה בשלב זה היא על התנועה האווירית ועל אלפי נוסעים שנאלצו לשנות את תוכניות נסיעתם.

השיבושים הורגשו גם בישראל. בישראייר הודיעו כי החברה "נמצאת בקשר רציף עם רשויות שדה התעופה וממתינה לקבלת הנחיות עדכניות ולהתבהרות המצב". בהמשך עדכנה החברה כי הטיסה שהייתה אמורה להמריא מישראל לקטניה תמריא מחר (שני) בשעה 06:15 לשדה התעופה בפלרמו, שם תמתין לנוסעים הסעה מאורגנת לקטניה.

עוד נמסר כי הטיסה חזרה לישראל תמריא מחר בשעה 09:55 מפלרמו. "הנוסעים השוהים במקום קיבלו מענה הכולל לינה בבתי מלון, ארוחת ערב וארוחת בוקר ארוזה למחר, לצד הסעות מאורגנות מהמלונות", מסרו בישראייר. בחברה ציינו כי כלל הנוסעים בשתי הטיסות עודכנו בפרטים ובשעות המעודכנות.

מלבד ישראייר, גם חברות תעופה בינלאומיות נוספות נאלצו לבטל, לעכב או להסיט טיסות בעקבות סגירת שדה התעופה בקטניה, כאשר פלרמו הפכה לשער הכניסה המרכזי לסיציליה עד לחידוש הפעילות. הרשויות באיטליה ממשיכות לעקוב אחר הפעילות הגעשית של אטנה, והערכת המצב מתעדכנת באופן שוטף בהתאם להתפתחויות.