כוחות הביטחון פועלים בקלקיליה דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב איו"ש, בסיוע כוחות צה"ל מגדוד "פנתר", חילצו הערב (שני) עשרה אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם.

על פי המשטרה, האזרחים נכנסו לשטח A, בניגוד לחוק, לאחר שהאופנוע שנגנב אתמול מהיישוב אלעד הועבר, על פי החשד, לאזור.

לפי המשטרה, לאחר שזוהו האזרחים כישראלים, החלו עשרות ערבים להתאסף סביבם, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב שבהם נסעו ולכתר אותם. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות גדולים של מג"ב וצה"ל.

עם הגעת הכוחות, השתמשו הלוחמים באמצעים לפיזור הפרות סדר ויצרו חציצה בין המתקהלים לבין האזרחים. במקביל פעלו הכוחות לחילוץ כלל עשרת הישראלים, שהוצאו מהעיר בשלום והועברו להמשך טיפול ובירור בידי כוחות הביטחון.

בהמשך הפעילות איתרו לוחמי מג"ב את האופנוע הגנוב והשיבו אותו לבעליו. במערכת הביטחון שבו והדגישו כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A אסורה על פי החוק ומסכנת את חייהם.