מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן פנה היום (שני) לראש עיריית גבעת שמואל, יוסי בורדני, בבקשה לקדם ללא דיחוי את הליך בחירת רב העיר.

במכתבו, שנשלח בהמשך להודעת המשנה למנכ"ל המשרד יהודה עוביידי מהשבוע שעבר, ביקש להשלים את הליך אישור וההיוועצות של נציגי הציבור באסיפה הבוחרת.

במכתב ציין אבידן כי על פי הנחיות הלשכה המשפטית במשרד, ענבל פרקש אינה יכולה לשמש כחברה באסיפה הבוחרת בשל היותה עובדת מדינה. בנוסף, נכתב כי בבדיקת הלשכה המשפטית נמצאו חוסרים בטפסים שמילאה ליטל וסרמן, והיא נדרשת להשלימם.

עוד ביקש מנכ"ל המשרד לקבל באופן מיידי את שמה של מועמדת חלופית בצירוף קורות חיים ושאלון מלא, וכן את הטפסים המתוקנים של וסרמן. "השלמת המסמכים נדרשת כדי לאפשר את המשך קידום ההליך", הסביר אבידן.

אבידן הוסיף כי בשל סד הזמנים הקצר וכניסת הממשלה לתקופת בחירות, לצד המגבלות המשפטיות החלות בתקופה זו, יש לפעול במהירות.

הוא ביקש לכנס בהקדם האפשרי ישיבת מועצה, ואף לשקול קיום ישיבה טלפונית, לצורך אישור נציגי הציבור ועריכת ההיוועצות כדין, וכן להעביר למשרד את פרוטוקול הישיבה מיד לאחר כינוס מליאת המועצה.