הגמוסים באור מאיר ללא

אלקנה נחמני, תושב גבעת אור מאיר, התייחס לשאלות שהופנו אליו בעקבות החלטתו לרכוש עדר ג'מוס. לדבריו, רבים שאלו אותו מדוע בחר להשקיע בבעלי החיים ולא ברכישת מכונית.

נחמני הסביר כי מבחינתו מדובר בהחלטה מעשית ולא בהוצאה מיותרת. לדבריו, הג'מוסים יצטרפו לעדר הפרות הקיים ויסייעו בפיתוח השטח ובהרחבת האחיזה בו, יעד שלדבריו אינו יכול להתממש באמצעות רכישת רכב.

עוד הוסיף כי מבחינתו לג'מוס יש תפקיד משמעותי בפעילות היומיומית בגבעה. הוא הדגיש כי בעלי החיים הם חלק מהמאמץ לפיתוח המקום ולא רק רכישה לשם התחביב.

את דבריו חתם בנימה הומוריסטית, כשאמר כי בירושלים ניתן לראות מכוניות רבות מסוג סיאט איביזה, שלדבריו בעליהן נראים לעיתים עצובים, בעוד ש"בחיים לא ראיתי בירושלים מישהו מסתובב עם עדר בופלו עצוב, צריך לקנות בופלו ולהיות שמחים".