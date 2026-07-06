עו"ד הרב הראל גולדברג מפרסם ספר חדש העוסק במשנתו של רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמו"ר מאיזביצה ובעל הספר "מי השילוח".

במבוא לספר מסביר המחבר כי בחר להתמקד ברעיון "אחדות ההפכים", שלדבריו ניצב בלב משנתו של בעל "מי השילוח" ומציע דרך להתבונן בסתירות המלוות את חיי האדם.

לדברי גולדברג, ייחודה של משנת "מי השילוח" אינו בניסיון לבטל את הסתירות, אלא ביכולת לראות בהן מנוף לצמיחה ולהתפתחות.

הוא כותב כי האדם יכול להתקדם מבחינה רוחנית, שכלית ואישית דווקא מתוך ההתמודדות עם ניגודים, וכי הסתירה היא חלק מובנה מהווייתו של האדם, המורכב מגוף ונשמה.

המחבר מציג את שורשיו של הרעיון במקורות רבים, ובהם דבריו של רבי שמחה בונים מפשיסחא על "שני הכיסים" - האחד הנושא את המסר "בשבילי נברא העולם" והשני את המסר "ואנכי עפר ואפר". לצד זאת הוא מביא מקורות מן התורה, מספר ישעיהו ומתורתו של רבי נחמן מברסלב, המדגישים כי השלמות נוצרת מתוך חיבור בין הפכים ולא באמצעות ביטולם.

בהמשך קושר גולדברג את רעיון אחדות ההפכים לאתגריה של החברה הישראלית כיום. לדבריו, המתחים בין יהדות לדמוקרטיה, בין לאומיות לאוניברסליות ובין שמרנות לליברליזם מחייבים שיח המסוגל להכיל מורכבויות, ומשנתו של בעל "מי השילוח" מציעה דרך להתמודדות עם אתגרים אלה.

גולדברג משתף גם במניעיו האישיים לכתיבת הספר: "קל לי להסביר מה משך אותי לעסוק בסוגיית אחדות ההפכים. מאז ומתמיד סקרנה אותי היכולת להכיל וליישב סתירות וניגודים בחיים", וסיפר כי גם במסגרת תפקידיו בשירות הציבורי עסק במשך שנים רבות ביחסי דת ומדינה ובניסיון לגשר בין ערכים שנראו לעיתים מנוגדים.

בחלקו האחרון של המבוא מתאר גולדברג את הקשר האישי שנרקם בינו לבין תורת מי השילוח דרך סבו, מאיר גולדברג ז"ל, שהיה תלמיד חכם ואיש חינוך. הוא מספר על שעות הלימוד המשותפות, על ניגוני השבת ועל הקשר שנוצר עם חסידות ראדזין, שבה התפלל סבו במשך עשרות שנים, ומציין כי ייתכן שגם עובדה זו תרמה לחיבורו העמוק לספר "מי השילוח" ולבחירתו להקדיש לו מחקר מקיף.