בטקס חגיגי שנערך במכון צומת הסתיים המחזור הראשון של קורס 'הלכה וטכנולוגיה לרבנים', שבו השתתפו רבנים המכהנים בתפקידים שונים, מכל גווני הציבור הדתי והחרדי.

במהלך הקורס רכשו המשתתפים ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם שאלות הלכתיות הנובעות מן ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, מתוך היכרות מעמיקה עם ההיבטים ההלכתיים ועם המציאות הטכנולוגית.

בין הנושאים שנלמדו: חשמל בשבת, אוטומציה, גרמא, בית חכם, חיישנים ורישום דיגיטלי, מכשירי חשמל ביתיים, תשתיות מגורים, ציוד רפואי, בתי חולים ומלונות, וכן סוגיות עתידיות ובהן בינה מלאכותית ורכב אוטונומי.

מטרת הקורס הייתה להעניק לרבנים כלים שיאפשרו להם להתמודד בעצמם עם אתגרי ההלכה והטכנולוגיה, מתוך הבנת שני צדי הסוגיה - ההלכתי והטכנולוגי כאחד.

בין מרצי הקורס נמנו הרב יעקב אריאל, ראש מכון צומת הרב מנחם פרל, יו"ר הוועד המנהל של המכון הרב יוסף צבי רימון, רבני ואנשי המקצוע של מכון צומת ומרצים נוספים, שכל אחד מהם הביא את ניסיונו בתחומי ההלכה, ההנדסה והטכנולוגיה.

הרב יעקב אריאל, הפוסק של מכון צומת, אמר במהלך מעמד הסיום: "ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך גדל הצורך בלימוד תורה ובהעמקה בה, כדי לדעת מה דינו של כל מכשיר חדש. ומכיוון שהטכנולוגיה מתקדמת במהירות רבה, יש צורך בעוד ועוד רבנים שיתמחו בתחום ויוכלו לתת מענה הלכתי מבוסס לאתגרים החדשים".

הרב מנחם פרל אמר: "אני שמח שתלמידי חכמים מגוונים השתתפו בקורס ורכשו כלים הן בצד הטכנולוגי והן בצד ההלכתי של הסוגיות הללו - הן בתוכן והן בדרכי החשיבה. כך בסיס הידע שנצבר במכון צומת יהיה מוכר במעגלים רחבים יותר ויעמוד לרשות הציבור".

מנהל הקורס הרב הראל דביר הוסיף: "הגרי"ד סולובייצ'יק לימד שעיקרון יסודי באמונה היהודית הוא ש'זאת התורה' ניתנת לקיום בכל מצב, בכל מקום ובכל זמן. ההתמודדות של הדורות האחרונים עם אתגרי שילוב ההלכה והטכנולוגיה היא מן הדוגמאות המרשימות ביותר להתגשמות רעיון זה. מכון צומת שמח לארח רבנים מכל גווני הציבור הדתי והחרדי, לשתף אותם בידע ובדרכי החשיבה וההכרעה שהתפתחו במכון במשך עשרות שנים, ולהכשיר עוד ועוד תלמידי חכמים שיוכלו לתת מענה לשאלות ההולכות ומתרבות בתחום".

בסיום המעמד הוענקו תעודות לבוגרי הקורס, מתוך תקווה כי הידע שרכשו יסייע להם להרחיב את העיסוק ההלכתי בתחום המתפתח של הלכה וטכנולוגיה, ולהנגיש לציבור הרחב פסיקה מבוססת ומעמיקה בשאלות שמציבה המציאות הטכנולוגית המודרנית.