שמחה רוטמן עונה למבקרי חוק פיצול תפקיד היועמ"ש ערוץ הכנסת

יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס בציניות לביקורת על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בעת נאומו הערב (שני) במליאת הכנסת.

"אלו מביניכם שעומדים נא לשבת כדי שלא תיפלו מרוב הפתעה", פתח רוטמן. הוא הקריא את סעיפי החוק והסביר אותם.

"היועץ הוא יועץ, הוא לא מייצר חוק, הוא לא מייצר דין, הוא אומר מה המצב המשפטי הקיים ונותן על זה חוות דעת - והממשלה רואה את הדברים כמשקפים את הדין הקיים", הדגיש רוטמן.

לדבריו "הממשלה מתייחסת ברצינות לחוות הדעת שלו. אבל אם הממשלה בהחלטתה, אם היא ראתה טעם בכך, היא רשאית לאמץ פרשנות אחרת".

הוא שב וסיכם בציניות "זה דבר טריוויאלי שנוהג בכל מדינה בעולם אך עורר זעקות אימים ושבר בקרב אנשי היועץ המשפטי לממשלה. הם אמרו לעצמם 'איך יכול להיות? אנחנו יותר כבר לא נוכל לקבוע לממשלה מהדין. אנחנו רק נהיה כמו היועצים משפטיים בדיקטטורות כמו ארצות הברית, בריטניה, קנדה - כל מדינה מכובדת בעולם'".