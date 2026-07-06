הרבנית נעמי הדרי הלכה לעולמה בגיל 91. היא הייתה רעייתו של ראש ישיבת הכותל המיתולוגי, הרב ישעיהו הדרי זצ"ל, ואחותם של פרופ' נחום רקובר, הרב ברוך רקובר ושמחה רז.

הרבנית הדרי הייתה בתו של הרב חיים רקובר ונכדתה של משפחת מנדלבאום. במקצועה שימשה עובדת סוציאלית, ובהמשך ניהלה מחלקה במוסד לביטוח לאומי.

יחד עם בעלה נמנתה עם ראשוני מחדשי ההתיישבות היהודית בירושלים שבין החומות לאחר שחרור העיר.

במשך עשרות שנים היה ביתם פתוח לתלמידי ישיבת הכותל, שמצאו בו בית חם וספגו מאווירת התורה והקדושה ששררה בו.

הרבנית הדרי הותירה אחריה משפחה גדולה ומפוארת, הדבקה בתורה ובמצוות. בין חתניה נמנים הרב אריה הנדלר, הרב מוטי פייג והרב אביגדור גרוסברג.