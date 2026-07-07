גורם אמריקני רשמי אמר הלילה (שלישי) לאתר החדשות "אקסיוס" כי איראן שיגרה לפחות שני טילים לעבר ספינות מסחר שחצו את מצר הורמוז.

לדברי הגורם, שתי הספינות נפגעו מהטילים וספגו נזקים משמעותיים, אך לא היו נפגעים בנפש.

בהמשך לכך, דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי אחד מכלי השיט שנפגעו מהטילים ששיגרה איראן במצר הורמוז הוא המכלית Al Rekayyat. מדובר במכלית המשנעת גז טבעי נוזלי (LNG) ונמצאת בבעלות קטארית.

בדיווח נאמר כי המכלית נפגעה באזור חדר המכונות וכי במקום פרצה שריפה, אך לא היו נפגעים באירוע.

לאחר מספר שעות, איראן אישרה באופן רשמי כי כוחותיה תקפו לפחות מכלית אחת המשנעת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז.

בדיווח שפורסם בטלוויזיה הממלכתית של איראן נטען כי התקיפה נגד כלי השיט בוצעה לאחר שהמכלית התעלמה מאזהרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראניים באזור.

דבריו של הגורם האמריקני הגיעו בהמשך להודעה שפרסמה מוקדם יותר סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO), ולפיה מכלית ששטה סמוך לחופי עומאן דיווחה כי הותקפה באמצעות חימוש לא ידוע.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אתמול לסוגיה בשיחה עם כתבים ואמר: "או שיהיה הסכם עם איראן - או שנסיים את העבודה". לדבריו של הנשיא האמריקני, המשטר בטהרן מעדיף להגיע להסכם.