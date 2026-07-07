שיא היסטורי במספר המובטלים בענף ההייטק בישראל בימי שגרה: דו"ח מיוחד של שירות התעסוקה המתפרסם הבוקר (שלישי) חושף כי עם התרחבות השימוש בבינה מלאכותית (AI), שיעור דורשי העבודה מהענף כמעט ושולש.

לפי נתוני הדו"ח, עד השקת ChatGPT בנובמבר 2022, עמד שיעור דורשי העבודה מההייטק על כ-4% בלבד מכלל הרשומים בשירות התעסוקה. מאז ההשקה זינק הנתון לכ-9%, ובמאי 2026 האמיר לשיא של כ-11%. בסך הכל נרשמו בחודש מאי האחרון 16.34 אלף דורשי עבודה מהענף.

הממצאים מגלים כי המשבר אינו פוסח על העובדים הוותיקים. בעוד שמספר דורשי העבודה בעלי ניסיון של עד ארבע שנים עלה ב-43% מאז 2023, הרי שבקרב עובדים מנוסים מאוד - בעלי למעלה משמונה שנות ניסיון - זינק מספר דורשי העבודה ב-181%.

ההשפעה הבולטת ביותר נרשמה בקרב עובדי מקצועות התוכנה, המהווים כעת מחצית מכלל דורשי העבודה בהייטק. מספר דורשי העבודה שהם עובדי תוכנה ובעלי חשיפה גבוהה לשימוש ב-AI זינק ב-18% מאז 2022, בעוד שבקרב עובדי הייטק שאינם אנשי תוכנה אך בעלי חשיפה גבוהה ל-AI נרשמה עלייה של כ-3% בלבד.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, התייחסה למגמה ומסרה: "בשוק המשתנה, עלינו להיות כל העת עם יד על הדופק - לזהות את המגמות בזמן, להיערך אליהן ולהוביל את פיתוח ההון האנושי של ישראל".

משש הוסיפה: "כבר היום, אנחנו מפתחים מענים שיסייעו לעובדים לבצע קפיצת מדרגה מקצועית ולהשתלב מחדש במוקדי הצמיחה של הכלכלה הישראלים. כאשר בין היתר, אנחנו פועלים לשילוב דורשי עבודה בהייטק כעובדי טק בענפים שאינם טכנולוגיים. התמורה מכך כפולה - לא רק לדורשי העבודה עצמם אלא למשק הישראלי כולו, כי בעידן של בינה מלאכותית כולם מוכרחים לעבור Scaling Up".

