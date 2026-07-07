השיר "כטב"ם" של הילד ניר קריגל (11) שיצא במהלך המלחמה עם איראן הפך ללהיט ויראלי וכעת עומד במרכזן של מספר תביעות נגד בעלי עסקים קטנים.

בתוכנית "הצינור" ברשת 13 דווח על מאמן כושר מגבעתיים שביקש לקדם את העסק שלו באמצעות השיר והוגשה נגדו תביעת ענק על הפרת זכויות יוצרים בסך של 100,000 שקלים.

המאמן סיפר כי מדובר במכה אדירה עבורה. "בשבילי זה סכום שיכול למטט אותי, זה יכול לגרום לי אשכרה לקרוס. אני לא עבריין ולא פיראט. אני בעל עסק קטן שמנסה לשרוד במדינת ישראל".

המאמן אף הציע לפצות את הילד ב-3,000 שקלים אחרי שהסיר את הפוסט אך הצעתו נדחתה והדרישה היתה לפיצוי בסך 25 אלף שקלים. משסירב, הוגשה נגדו תביעת הענק, שתתנהל בבית משפט.

פרקליטו של המאמן, גיא הרשקוביץ, אמר כי לדעתו מדובר בתביעה מוגזמת ולא ראויה. "זה לא המקרה שלדעתי אפשר לבנות עליו תביעה של פיצוי סטטוטורי על 100,000 שקלים לפי חוק זכויות יוצרים".

המאמן אינו לבד. מספר בעלי עסקים סיפרו כי נתקלו בהתנהלות דומה. אלון שטויאר, בעל סטודיו, סיפר "לפני חודשיים קיבלתי מייל מפתיע מהילד שיצר את שיר הכטב"ם. הוא עסק בפוסט שפרסמנו שהיה בו פרגון לאחד המורים אצלנו והיתה שם כביכול שורה מהשיר. לא השמענו מוסיקה ואם אני זוכר נכון - השורה 'מה זה שם בשמיים, לא מטוס ולא ציפור, שייכת לסרט 'סופרמן'. קיבלתו תביעה על 100 אלף שקלים על פוסט בחשיפה של 600 צפיות".

מנהלת סושיאל סיפרה שהעלתה סרטון של AI שקיבל 300 צפיות שהשתמש בשיר ונתבעה על 50 אלף שקלים.

עו"ד אריאל דובינסקי, המייצג את הילד, מסר בתגובה: "משרדנו מייצג את ניר קריגל, יוצר בן 11, אשר זכויות היוצרים שלו הופרו ללא קבלת רשות. מדובר ביצירה מקורית שהפקתה, הקלטתה והפצתה דרשו השקעה של עשרות אלפי שקלים, ואשר זכתה לחשיפה משמעותית ברשתות החברתיות, באמצעי התקשורת ובפלטפורמות המוזיקה.

עוד לפני נקיטת ההליכים המשפטיים נעשתה פנייה מסודרת בניסיון להגיע לפתרון מוסכם ולהימנע מהליך משפטי. לצערנו, הניסיון לא צלח ולא הותיר ברירה אלא לפנות לבית המשפט. חשוב להדגיש כי זכויות יוצרים אינן מיועדות רק לאמנים מפורסמים או לחברות גדולות. החוק נועד להגן על כל יוצר - בין אם מדובר בזמר מפורסם או בילד בן 11 שיצר יצירה מקורית. הדין אינו מבחין בין יוצרים לפי גילם או מידת פרסומם. שימוש מסחרי ביצירה של אחר מחייב קבלת רשות, ללא קשר לזהות היוצר. המשמעות חורגת מהמקרה הפרטני. אם החברה תקבל את המסר שלפיו ניתן לעשות שימוש מסחרי ביצירה של יוצר צעיר ללא רשות רק משום שאינו אמן מבוסס, תיפגע ההגנה על כלל היוצרים בישראל. הגנה על זכויות יוצרים אינה מאבק נגד עסקים קטנים; היא תנאי בסיסי לכלכלה שמעודדת יצירה, חדשנות והשקעה", מסר דובינסקי.

אביר קארה, ממקימי ארגון העצמאים "אני שולמן", קרא לבתי המשפט לפסול תביעות מסוג זה. "בתי המשפט בישראל הפכו לכלי לסחיטה באיומים בידי עורכי דין מרושעים ותובעים סדרתיים, הדרך היחידה להילחם בכך היא ביקורת ציבורית נוקבת וחקיקה שמחייבת את בתי המשפט לפסוק הוצאות כבדות לתובעים סדרתיים שמנסים את מזלם והכי חשוב לאפשר לבית המשפט להפעיל שיקול דעת נוקב ולקבוע תשלום הוצאות כבדות לעורכי דין שיוזמים תביעות ומהנדסים את המערכת לטובתם, ובמקום לפעול כנאמני בית משפט הם משתמשים בבית המשפט ככלי להוצאת כספים".

לדבריו "הדבר חוזר על עצמו, בתביעות דיבה, תביעות נגישות, תביעות צרכניות, תביעות ספאם, זכויות יוצרים, משפחה ועוד, בזכויות יוצרים קיימת הפקרות מטורפת, אם רוצים לטפל בזכויות יש לעשות את זה מול אינסטגרם או טיקטוק שמאפשרים את השימוש בחינם בספרייה ולא נגד בעל עסק תמים שנפל לכם ברשת".