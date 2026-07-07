לוחמי מג"ב הפועלים במעבר קלנדיה ירו הבוקר (שלישי) לעבר שני חשודים שנכנסו לשטח המסומן והמיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד.

הירי בוצע לאחר שהשניים התעמתו עם הלוחמים בשטח המעבר וניסו לחטוף את נשקם האישי.

בהמשך התברר כי שני החשודים מועסקים כמאבטחים אזרחיים. כתוצאה מירי הלוחמים נפצעו השניים באורח קל. מספר לוחמים נפגעו קל כתוצאה מתקיפתם.

המשטרה הודיעה כי נסיבות האירוע מתחוקרות ופרסמה את גרסת לוחמי משמר הגבול לאירוע. "צוות לוחמי ולוחמות מג"ב איו"ש שהיה ברכב בדרכו למשימה מבצעית, הגיע לשער הסמוך למעבר קלנדיה המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד, עבר אותו והמתין לסגירת השער. בשלב זה הגיע מכיוון שטחי יהודה ושומרון רכב אזרחי, שניסה להיכנס דרך השער לכיוון שטח מדינת ישראל. לוחמי מג"ב אשר הבחינו בנעשה וזיהו את הרכב, ניגשו לעברו וניסו לברר את זהותם של יושבי הרכב.

בשלב זה, מספר חשודים יצאו מהרכב ותקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקות, תוך שניסו לחטוף את נשקם. במהלך התקיפה, אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, אולם גם לאחר מכן החשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים. במקביל, לוחם שזיהה את אחד החשודים חונק לוחם נוסף וחש סכנה ממשית לחייו ולחיי חבריו, ביצע ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהחשודים. מיד לאחר האירוע, הלוחם שביצע את הירי העניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים עד להגעת צוותי הרפואה. בהמשך התברר כי שני החשודים שנפצעו מועסקים כמאבטחים, אולם לא היו מזוהים ככאלה בעת האירוע", לשון הודעת המשטרה.