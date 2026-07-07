מפקדי הפלוגות של חטיבת גבעתי שוחחו עם i24NEWS מדרום לבנון וסיפרו על התחושות שלהם בעקבות ההצלחות במשימות מול ארגון הטרור חיזבאללה.

סרן ע', מ"פ שיריון בגדוד 401, מספר: "מה שעשינו זה היסטוריה. החצייה של הליטני הייתה רגע שלא אשכח בחיים. דיברו איתנו שנים על מעבר הנהר כמחסום שאף אחד לא יעבור אותו. פתאום אתה רואה את הפלוגה שלך חוצה ואומר 'מי יכול עלינו?'. זו תמונה שצרובה לי בראש ולא אשכח אותה לעולם".

רס"ן ש', מ"פ בסיירת גבעתי צילום: באדיבות i24news

עבור סרן א', מ"פ צמ"ה בגדוד 607, הלחימה הייתה משמעותית מסיבה נוספת. "אני תושב הצפון וממש הרגשתי שאני מגן על הבית. כשאני עומד על אחד הרכסים ואומר לחיילים: 'הנה, שם אני גר' - זו תחושה מטורפת.

רס"ן ש', מ"פ בסיירת גבעתי, "הגענו משנתיים של לחימה עיקשת בעזה. בלבנון יש יותר היתקלויות פנים אל פנים. בכל כפר שהיינו ראינו אויב בעיניים בטווח קצר".