תנועת ש"ס צפויה להעניק את תמיכתה לחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי, כך עולה ממכתב ששלח מנהיגה הרוחני של התנועה וחבר מועצת חכמי התורה, הרב יצחק יוסף, ליו"ר המפלגה אריה דרעי.

במכתבו הבהיר הרב יוסף את המניע להחלטה וכתב לדרעי "'תן לי יבנה וחכמיה!'. אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה ובעניין הכשרות יש להציל את עם ישראל מאכילות נבלות וטריפות ולתמוך בנושא הנוכחי דייקא ולא די לילך בדרך של סור מרע".

"אשר על כן", קובע הרב יוסף, "יש לאפשר העברת העניינים החשובים להשלטונות ולהתנות עימם באופן דחוף כנ"ל. התורה למעלה מהכל".

מכתבו של הרב יוסף נשלח לדרעי לאחר פנייה של השר קרעי אליו. קרעי כתב באופן אישי לרב יצחק יוסף וביקש ממנו להתערב בנושא.

מכתב הרב יוסף לדרעי צילום: ללא

עם זאת ביהדות התורה עדיין מתכוונים להצביע נגד החוק, כשבאופן רשמי נתלים בסירוב בחוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק שקבעה כי מבחינה פרוצדורלית, לא ניתן להסדיר בשלב זה את סוגיית "שידורי התועבה" שדרשו המפלגות החרדיות, מאחר שהסעיף פוצל מהחוק המקורי בשלב מוקדם של הדיונים.

כדי להחזירו, נדרשת כעת הצבעה מיוחדת של מליאת הכנסת כולה, ולא רק אישור של הוועדה.

בנוסף, פסלה היועמ"שית את הניסיון להכניס לחוק הסתייגויות בנושא שמירת שבת, בנימוק שהן לא נדונו באופן מסודר ומהוות פגם חמור בהליך החקיקה. אפיק אף קיבלה את עמדת האופוזיציה, בעקבות טענותיו של ח"כ איתן גינזבורג, לפיהן חלקים מהתיקונים מהווים "נושא חדש" - קביעה שמעכבת משמעותית את התקדמות החוק.