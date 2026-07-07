נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להודיע לנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, כי הוא מוכן להשיב את מדינתו לתוכנית מטוס החמקן ולמכור לה מטוסי קרב מסוג F35, כך מדווח העיתון "ניו יורק טיימס".

ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה האמריקנית גובשה בתום שבועות של דיונים אינטנסיביים בין גורמי הביטחון הלאומי בוושינגטון.

דרכו של טראמפ לעסקה לא צפויה להיות קלה שכן בקונגרס ינסו הדמוקרטים לשים לו רגליים. קבוצת חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית כבר הגישה יוזמה פרלמנטרית שמטרתה למנוע את מכירת מנועי הסילון המתקדמים F110 לטורקיה.

המהלך מגיע על רקע מאמצי ממשל טראמפ לקדם את העסקה, המוערכת בכ־700 מיליון דולר, חרף המגבלות החוקיות החלות על מכירת ציוד צבאי אמרינאי לטורקיה.

את היוזמה מובילה חברת הקונגרס דינה טיטוס מנבאדה, הנחשבת למבקרת חריפה של ממשלת טורקיה. להצעת ההחלטה הצטרפו מספר חברי קונגרס דמוקרטים נוספים כנותני חסות שותפים.

חברת הקונגרס טיטוס התייחסה למהלך ברשת ה-X וכתבה: "משטרו של נשיא טורקיה ארדואן השמיע איומים חוזרים ונשנים בפעולה צבאית נגד בעלות ברית בנאט"ו ומדינות שותפות אחרות ברחבי המזרח התיכון." היא הוסיפה כי מטרתה היא לעצור את מכירת מנועי הסילון מסוג F110 לטורקיה, אשר לדבריה "תפגע ביציבות האזורית ותהווה איום על בעלות הברית של ארצות הברית".

בנוסף ליוזמה הפרלמנטרית, מסרה טיטוס כי היא פועלת לגיבוש מכתב שיופנה להנהגת בית הנבחרים, במטרה למנוע כל ניסיון עתידי לצרף מחדש את טורקיה לתוכנית מטוסי הקרב F-35. לדבריה, היא אף פנתה לחברי קונגרס מהמפלגה הרפובליקנית, המזוהים גם הם עם ביקורת על הממשל הטורקי, וקראה להם לתמוך ביוזמתה.