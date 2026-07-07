לירון קלר טייטלבאום, תושבת בני ברק ואימא לחיה מושקא, חיכתה 12 שנים להולדת בתה.

במשך שנים ארוכות היא ובעלה המתינו לילד, נמנעו מלהתקרב למרפאות הפוריות בשל חששות כבדים, וקיוו שהנס יתרחש בכוחות עצמו.

בראיון בערוץ 7 היא מספרת כיצד המציאות הרפואית טפחה על פניהם והובילה אותם למסע מפרך שבו הרפואה הרימה ידיים פעם אחר פעם - אך האמונה ניצחה את כל חוקי הטבע.

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"התחתנו לפני 12 שנה בגיל 28. השנים עברו והילדים לא הגיעו. במשך שנים ארוכות חיכינו, התפללנו וקיווינו שהכל יסתדר. ראיתי שאנחנו לא מצליחים ושמעתי גם סביבי על הצלחות שיש לרפואה. הייתה לי חברה בעבודה שסיפרה שילדה ארבעה ילדים בטיפולי פוריות".

בני הזוג פנו לבסוף לביצוע בירור רפואי מקיף, אך הבשורות שהמתינו להם בקצה הבדיקות היו קשות שמשמעותן היתה שללירון יש בעיה שתדרוש טיפולים. "היה לי מאוד קשה. הרופאה הציע ללכת לטיפולים במסלול מהיר והתחלנו איתם".

המסע הממושך דרש מלירון לגייס את כל תעצומות הנפש שלה, הן במישור הפיזי והן במישור הרוחני. היא חילקה את חייה בין מרפאות, זריקות הורמונליות יומיות ובדיקות דם - לבין נסיעות לקברי צדיקים ותפילות קורעות שערי שמיים. "פשוט ביקשנו רחמים מהקדוש ברוך הוא", היא נזכרת.

אלא שהטיפולים לא נשאו פרי והדרך הפכה רצופת אכזבות, אובדן ותסכול מתמשך. לירון נאלצה להתמודד עם שורה ארוכה של תשובות שליליות ואף חוותה הפלה.

כשנשאלה מה העניק לה את הכוח לקום בכל חודש מחדש מאותן תהומות, היא מצביעה על קבוצות התמיכה המיוחדות של מכון פוע"ה, שהפכו עבורה לעוגן הצלה ממשי. "מעגלי תמיכה, חברות. יש קבוצות של מטופלות פוריות ששם מצאתי חברות. תמכנו אחת בשנייה".

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הרופאים החלו להתייאש והציגו בפני הזוג נתונים לפיה הסיכוי של לירון ללדת שואף לאפס. "מבחינת הרפואה לא היה לי הרבה סיכוי", אומרת לירון בגילוי לב, "מבחינת הקדוש ברוך הוא כן. לא ויתרתי למרות התשובות השליליות והכישלונות. ניסיתי הכל".

לפני כשנה, בדיוק כאשר נדמה היה שהרגע המיוחל מגיע, פרצה המלחמה נגד איראן והובילה לשיבוש הטיפולים בעובר יחיד שהיה נראה מוצלח. בניסי ניסים, שאבתי עוד כוחות, וחודש אחרי העוברית נקלטה. לפני שלושה חודשים זכיתי ללדת אותה".

לדבריה, ההבנה שאין חשיבות לדרך אלא למטרה, היא המסר המרכזי שהיא מבקשת להדהד הלאה לכל הנשים המצויות בעיצומם של הטיפולים.

בסיום הראיון, פונה לירון בקריאה נרגשת לכל זוג שמתמודד עם קשיי פוריות, ומפצירה בהם לשלב בין המענה הרפואי המתקדם לבין מעטפת תמיכה נפשית וקהילתית.

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