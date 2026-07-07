ארגוני השמאל "שלום עכשיו" ו"כרם נבות" פרסמו דו"ח מקיף בן 65 עמודים, המסכם את פעילות ממשלת ישראל ביהודה ושומרון בשנים 2023-2025.

בעוד מחברי הדו"ח מותחים ביקורת חריפה וטוענים כי הממשלה האיצה את "הסיפוח", הנתונים המופיעים בו מצביעים על תנופת התיישבות רחבת היקף ועל הרחבת הפעילות הישראלית באזור.

לדו"ח המלא

לפי הדו"ח, במהלך שלוש השנים האחרונות הוקמו 185 מאחזים חדשים, מהם כ-130 חוות וגבעות. עוד נכתב כי קודמו תוכניות לבניית 40,064 יחידות דיור ביישובים ביהודה ושומרון, כאשר בשנת 2025 בלבד קודמו 27,941 יחידות דיור - יותר מכפול מהשיא השנתי הקודם, לפי מחברי המסמך. בנוסף דווח על הכשרת והסדרת 102 יישובים ומאחזים חדשים.

עוד עולה מהדו"ח כי ישראל הכריזה בשנים הללו על 25,959 דונם כאדמות מדינה - כמעט מחצית מכלל השטח שהוכרז ככזה מאז תחילת תהליך אוסלו.

בנוסף, נפרצו ונסללו לפחות 223 קילומטרים של דרכים חדשות, ותושבי האזור היהודים עיבדו והרחיבו את הפעילות החקלאית על לפחות 11,520 דונם. מחברי הדו"ח מציינים כי מאחזי החוות חולשים כיום, לטענתם, על יותר ממיליון דונם.

השינוי המבני המרכזי שעליו מצביע הדוח הוא העברת סמכויות אזרחיות נרחבות מהמינהל האזרחי ושרשרת הפיקוד הצבאית לידי השר בצלאל סמוטריץ' ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

השר סמוטריץ' עצמו הגדיר את המהלך כ"שינוי ה-DNA של המערכת". העברת הסמכויות כללה תחומי תכנון ובנייה, רישום מקרקעין, תשתיות, כבישים, שמורות טבע ואכיפה.

עוד מצוין כי בוטל הצורך באישור שר הביטחון לכל שלב בקידום תוכניות בנייה, מה שלדברי מחברי הדו"ח אפשר האצה משמעותית של הליכי התכנון.

הדו"ח מתייחס גם לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון, לאחר ביטול האיסור על כניסת ישראלים לאזורי היישובים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות. לפי המסמך, הממשלה קידמה מחדש את חומש, שא-נור, גנים וכדים, לצד קידום יישובים נוספים באזור ג'נין והשומרון והשקעה בפרויקטים של תשתיות, כבישים ואתרי מורשת.

הדוח מציין עוד כי בשנים 2023-2025 גורשו 118 קהילות ומקבצי רועים פלסטיניים, בעיקר בעקבות אלימות ומניעת גישה למרעה ולמים.

מחברי הדו"ח מותחים ביקורת חריפה על צעדי הממשלה וטוענים כי מדובר במדיניות סדורה להעמקת השליטה הישראלית ביהודה ושומרון.

לצד זאת, הנתונים עצמם משקפים את היקף הפעילות שקידמה הממשלה בתחומי ההתיישבות, הבנייה, התשתיות, הקרקעות והניהול האזרחי במהלך שלוש שנות כהונתה.