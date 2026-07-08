בשנים האחרונות חווה הציבור הדתי והחרדי-לאומי מהפכה של ממש בכל הנוגע לעולמות הטיפול, האימון וההתפתחות האישית.

הכלים של עולם ה-NLP והדמיון המודרך הפכו לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים של רבנים, אנשי חינוך, עובדים סוציאליים ומטפלים.

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מי שמוביל את המהפכה הזו ומנגיש את השיטה בצורה המקצועית ביותר בחיבור לעולם הרוח הוא הרב יוגב שמחון, טריינר NLP, יו"ר ועדת האתיקה של לשכת ה-NLP הישראלית. מוסמך לרבנות, בעל תואר שני במשפטים.

לקראת פתיחת המחזורים החדשים (קורס ערב בימי שני בירושלים וקורס בוקר מקוון בימי רביעי), ישבנו עם הרב שמחון כדי להבין מה הופך את תוכנית ההכשרה הזו למבוקשת כל כך במגזר, ומה התחדש השנה.

הכרה ממסדית רחבה: משרד החינוך, קופות החולים והמילואים

אם בעבר היו מי שראו ב-NLP כלי אלטרנטיבי בלבד, הרי שהיום מדובר בשיטה טיפולית שנכנסה ללב הקונזנזוס המקצועי בישראל. "אחת הבשורות המשמחות ביותר בתקופה האחרונה היא ההכרה הממסדית הרחבה לה זוכה השיטה", מספר הרב שמחון.

"כיום, שיטת ה-NLP מוכרת ומאושרת רשמית לצורך טיפול באנשי מילואים המתמודדים עם חוויות הלחימה, היא משולבת עמוק בתוך תוכניות העבודה של משרד החינוך, ולאחרונה קופת חולים 'מכבי' הכניסה אותה לסל השירותים שלה - והיד עוד נטויה. הממסד הטיפולי והחינוכי בישראל מבין את מה שאנחנו יודעים כבר שנים: מדובר בכלים קצרי מועד, פרקטיים ומצילי נפשות ממש".

הסטנדרט הבינלאומי מגיע למגזר הדתי

"כשפיתחנו את תוכנית ההכשרה, המטרה שלנו לא הייתה רק ללמד NLP, אלא להכשיר מטפלים ברמה הגבוהה ביותר בארץ, שיכולים לפתוח קליניקה משגשגת מיד עם תום הלימודים ".

"השנה אנחנו מביאים איתנו בשורה עצומה בכל הנוגע להכרה המקצועית. הסטודנטים שלנו מקבלים תעודות והסמכות משולשות מהגופים המובילים והמחמירים ביותר בעולם: לשכת ה-NLP הישראלית, המועצה האמריקאית ל-NLP וארגון הגג העולמי - Global NLP. המשמעות היא שמי שמסיים את הלימודים אצלנו מחזיק ביד תעודה בעלת משקל בינלאומי ומוניטין חסר פשרות. לבדיקת התאמה למסלול לחצו כאן".

לא רק מקצוע - תהליך משנה חיים

מעבר לרכישת מקצוע מבוקש, הלימודים בתוכנית מהווים חוויה אישית מטלטלת עבור הלומדים עצמם. "אנחנו לא מאמינים בלימוד תיאורטי בלבד", מדגיש הרב שמחון. "התלמידים שרוכשים את השיטה המסודרת להעברת תהליכים, עוברים בעצמם תהליך עומק משמעותי. הם חווים את כוחה של השיטה על בשרם - בשיפור הביטחון העצמי, ויסות רגשי, שינוי אמונות מגבילות ופריצות דרך אישיות. אי אפשר להוביל אדם אחר אל מעבר לנהר, אם לא עברת בו בעצמך".

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השילוב שבין הגוף לנשמה: ה-NLP והיהדות

הייחודיות המובהקת של הקורס, שמושכת אליו תלמידים רבים, היא השזירה העמוקה של מקורות היהדות בתוך התכנים המקצועיים. הלימודים כוללים העמקה בכתבי החסידות ובתורת הנפש של הרב קוק.

"הרב קוק הורה לנו להכיר את המדע 'היותר מחודש' בתחומי הפסיכולוגיה והנפש, ולדעת לחבר אותו אל הקודש והמוסר. היהדות מאמינה שלכל אדם יש בחירה חופשית ופוטנציאל אדיר להשתנות לטובה. שיטת ה-NLP מעניקה לנו את הכלים והטכניקות המעשיות כדי להוציא את ה'סגולה שבנפש' מהכוח אל הפועל. השילוב הזה יוצר טיפול עמוק, עוצמתי ובעיקר כזה שמתיישב בצורה מושלמת עם ערכי התורה ואורח החיים הדתי ".

לראשונה: קורס מקוון המותאם בדיוק עבורכם

כדי לתת מענה לביקוש העצום מכל רחבי הארץ , לצד קורס הערב הפרונטלי המסורתי בירושלים (שיערך בימי שני), נפתח השנה מסלול חדש וייחודי: קורס בוקר מקוון ב-ZOOM בימי רביעי.

"הבנו שישנם אנשי חינוך, אימהות, בני תורה ומטפלים מהצפון ועד הדרום שרוצים את הרמה המקצועית שלנו אבל מתקשים בנסיעות", אומר הרב שמחון "הקורס המקוון מאפשר חווית למידה חיה, דינמית ומעשית, ללא פשרות, ומבלי לצאת מהבית או מהמשרד. זו הזדמנות חסרת תקדים לכל מי שרוצה לעשות את הצעד הבא שלו בעולם הטיפול".

הקורסים מיועדים לאנשי חינוך, רבנים, יועצים, מאמנים וכל מי שרוצה לרכוש ארגז כלים טיפולי רב עוצמה ולפתוח קליניקה עצמאית. ראוי לציין כי הלימודים מוכרים לצורך שנת שבתון עבור אנשי חינוך, כהוצאה מוכרת לצרכי מס לבעלי עסקי. קיימת אופציה למנהלים, אנשי ונשות מילואים לקבל החזר חלקי.

ההרשמה למחזורים הקרובים בירושלים ובאונליין נמצאת בעיצומה, ומספר המקומות מוגבל כדי לשמור על יחס אישי ואיכות תרגול גבוהה.

רוצים להוביל תהליכים משני חיים, לעבוד בשיתוף לרכוש מקצוע עם נשמה בסטנדרט בינלאומי?

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