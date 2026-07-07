רבה הספרדי של הרובע היהודי בירושלים, הרב אליהו מדינה, מאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים "שערי צדק" בבירה, לאחר שנפגע באורח קשה בראשו כתוצאה מנפילה במדרגות בית כנסת.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות. הרב מדינה סיים את תפילת שחרית עם הנץ החמה, ועזב את היכל התפילה כשהוא אחרון המתפללים במקום.

מסיבה שטרם הובהרה, הוא איבד את שיווי משקלו במדרגות המבנה, נפל ונחבל בעוצמה רבה בראשו.

מכיוון שהמניין הבא במקום נקבע לשעה מאוחרת יותר, הרב שכב פצוע ומדמם במשך זמן רב מבלי שאיש יעבור במקום או יבחין במתרחש.

רק עם הגעתו של גבאי בית הכנסת, הוא נחרד לגלות את הרב כשהוא סובל מאיבוד דם רב ובערפול חושים מתקדם.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לרב טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, ופינו אותו בדחיפות לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה מאוד.

בני משפחתו ומקורביו פנו לציבור בבקשה לקרוא פרקי תהילים ולעורר רחמי שמיים לרפואתו.

שמו לתפילה: הרב אליהו רפאל בן סעדה.