יו"ר מפלגת 'הציונות הדתית', שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', תקף הבוקר (שלישי) בחריפות את שופטי בג"ץ בעקבות אזהרתם לשרי הממשלה כי אי-כיבוד פסק הדין בעניין הרשות השנייה עלול לחשוף אותם לתביעות אישיות אזרחיות.

סמוטריץ' כתב כי "המאפייה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות".

הוא תהה: "מה השלב הבא? מעטפות עם קליעים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור?".

עוד טען השר כי "סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית", והוסיף כי "איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בהרב-מיארה". את דבריו חתם בהצהרה: "גם את הפרוטקשן הזה ננצח. בקלפי".

הדברים באו לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן הבהירו כי עובדי ציבור הפועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולים, במקרים המתאימים, שלא ליהנות מהחסינות האישית המוקנית להם מפני תביעות נזיקין.

יצויין כי שלשום הבהיר מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי החלטת הממשלה אינה קוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

"אני מבקש לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה היום בממשלה: בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת - הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד", כתב פוקס ברשת X.

הוא תהה בנוסף "כיצד הופכים כלים-חוקיים לאי ציות לפסיקה?".