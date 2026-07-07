הרב בורשטין מכון פוע"ה

היא החזיקה את התיק הרפואי ביד, והוא ישב לצידה בשקט. "יש לנו כל כך הרבה שאלות", היא אמרה בעדינות. "אנחנו פשוט מחפשים להבין מה הדרך הנכונה עבורנו".

הרגעים האלה, אומר הרב מנחם בורשטין, הם חלק מהמפגש היומיומי של מכון פוע"ה עם זוגות ומשפחות. כל סיפור הוא אחר, אבל כמעט כולם מגיעים אל רבני המכון עם תקווה, לצד התלבטויות, שאלות ורצון לקבל הכוונה וליווי.

"כשזוג נכנס לחדר הייעוץ של רבני המכון", הוא אומר. "נכנס איתו עולם שלם. שנים של ציפייה, בדיקות, תקוות שנשברו, כאב מצטבר. אתה לא פוגש שאלה - אתה פוגש חיים".

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לפני חודש חגג הרב בורשטין יום הולדת 70. ארבעים שנה מתוכן הוא מתווה את הדרך ומלווה זוגות בתחומי פוריות ורפואה הלכתית במסגרת מכון פוע"ה. המכון, שהחל כיוזמה אישית בשליחות הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, גדל והתרחב במרוצת השנים למוסד מקיף, והפך עם הזמן לכתובת עבור אלפי זוגות ברגעים הכי רגישים של חייהם, כאשר כיום פועל בו צוות רחב ומסור של רבנים יועצים שהוכשרו לכך במיוחד.

אבל מבחינתו, זה אף פעם לא מתחיל ברפואה ולא בהלכה.

"אנשים חושבים שהם באים לשאול שאלה", הוא אומר. "אבל הם מגיעים בתוך סערה. לפעמים סערה שנמשכת שנים. לפני תשובה צריך קודם כל להחזיר נשימה".

הרב בורשטין חוזר לרגע אחד שלא עזב אותו שנים: "אבי זצ"ל השאיר צוואה, ובתוכה כתב לי שכל מה שאוכל לעשות למען זוגות שעדיין לא זכו לילדים - זו תהיה עיקר השליחות שלי בעולם".

"זה לא היה משפט רגיל", הוא אומר. "זה היה כיוון חיים. הבנה שיש כאן אחריות על לבבות של אנשים ועל בתים שעדיין לא נבנו". מאותו רגע, הוא אומר, הדרך כבר לא הייתה רק מקצוע - אלא שליחות שנמשכת עד היום ומיושמת יום-יום על ידי רבני מכון פוע"ה המקבלים את הזוגות.

כששואלים אותו מה הוא רואה אחרי ארבעים שנה, הוא לא מדבר על מספרים ולא על מערכות, אלא על רגעים קטנים. "אני רואה זוגות שנכנסים למכון עם כאב גדול," הוא אומר. “ויוצאים לפעמים עם משהו קצת אחר בעיניים. לא פתרון מלא, לא קסם - אבל משהו שנפתח. לפעמים זה מספיק כדי להחזיר צבע לחיים".

והמילה הזו, “צבע", חוזרת אצלו שוב ושוב.

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“יש זוגות שהגיעו כשהכול נהיה אפור והתפקיד של הצוות שלנו הוא לא לצייר להם חיים חדשים, אלא להחזיר להם אור בתוך מה שכבר קיים. קצת בהירות, קצת אוויר, קצת צבע לחיים".

הוא מתאר איך דווקא בתוך המורכבות נולדת תחושת ליווי עמוקה. “יש רגעים שבהם זוג מרגיש שהוא לבד לגמרי בתוך הסיפור שלו הוא אומר ואז פתאום יש מישהו מהרבנים שמחזיק איתו את השאלה. זה משנה הכול".

לדבריו, מכון פוע"ה לא עוסק רק במענה הלכתי או רפואי, אלא ביצירת מרחב שמחזיק את כל חלקי החיים יחד - גוף, הלכה ולב. “אי אפשר לעבוד בזה בלי לראות את האדם", הוא אומר בפשטות. “כל שאלה שמגיעה אל רבני המכון יושבת על חיים אמיתיים".

מה נותן לו כוח להמשיך לפתח את המפעל הזה אחרי ארבעים שנה? “זה לראות זוגות שלא ויתרו", הוא אומר. “ואיך בתוך הקושי, דווקא שם, נבנית אמונה. נבנית דרך. נבנה בית".

אם הוא צריך לסכם הכול במשפט אחד, הוא שותק רגע ואז אומר: “זו לא עבודה. זו שליחות. להיות ליד אנשים ברגעים הכי רגישים של החיים שלהם - ולפעמים פשוט לעזור להם להמשיך ללכת".

ובסוף, אולי זו גם התמונה שנשארת: זוג יושב בחדר הייעוץ מול אחד מרבני המכון. עדיין בלי כל התשובות. אבל כבר לא לבד. והרב מנחם בורשטין - דרך מפעל חייו, מכון פוע"ה, והצוות הרבני הענף שהקים - לא מעליהם ולא מולם, אלא לצדם.

ובדיוק שם, בתוך השקט הזה, לפעמים מתחיל להיווצר משהו חדש: קצת סדר, קצת נשימה - וקצת צבע לחיים.

"בימים אלו, כ"א - כ"ג בתמוז (6-8.7.2026), אנו מקיימים את ימי ההתרמה השנתיים של מכון פוע"ה. אני פונה לכל אחד ואחת מכם באופן אישי - בואו והיו שותפים איתי ועם צוות המכון. פתחו את הלב, ועזרו לנו להמשיך לעזור ולתרום יחד להוספת חיים בעם ישראל".



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