פרסום ראשון: שעות ספורות לפני שפורסם בתקשורת שמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן העניק לצהר אישור לפעול כגוף נותן כשרות במסגרת רפורמת הכשרות, הזהיר היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד עופר יעקב, מפני ביצוע המהלך ללא עמידה בדרישות החוק והשלמת ההליך המנהלי הנדרש.

במכתב ששלח למנכ"ל הרבנות כתב היועץ המשפטי כי ככל שהכוונה היא להעניק רישיון או אפילו אישור עקרוני לגוף נותן כשרות, לא התקיים בעניינו הליך סדור.

לדבריו, אין מדובר רק בבחינה טכנית של מסמכים, אלא בהליך מקצועי הכולל בדיקת עמידה בדרישות החוק, נהלי הכשרות והתאמת הגוף למבוקש.

היועץ המשפטי הדגיש עוד כי באותה עת כלל לא היו קיימים המנגנונים שהחוק דורש לצורך הפעלת הרפורמה: "לא באה התייחסות כיצד תממש הרבנות הראשית את היכולת להעניק רישיון לגוף נותן כשרות כאשר מנגנונים שנקבעו בחוק לשם תפעול מערך הכשרות כלל אינם קיימים".

עוד הוסיף כי מדובר בעניין מהותי ולא טכני: "חשיבותם של מנגנונים אלה אינה חשיבות טכנית בלבד. נקבע כי הרבנות הראשית היא הגוף הרגולטורי המפקח על גופים בעלי רישיון. באופן מיידי נדרשים התייחסות לנקודות חשובות אלה".

במכתבו ציין היועץ המשפטי כי גם אם אין בחוק הוראה מפורשת האוסרת על מתן הרישיון באותו שלב, אין בכך כדי להתיר עקיפת ההליך החוקי: "בכל האמור לעיל אין בכדי לערער על קביעה משפטית זו. הדברים מתמקדים באופן הביצוע של הדברים. ככל הליך מנהלי, יש לעשות את הדברים בהליך סדור ובשיתוף הלשכה המשפטית".

בסיום המכתב הוא סיכם: "מכל הטעמים שהוצגו, אני סבור כי הענקת רישיון או אישור עקרוני באופן מיידי לגוף נותן הכשר הינה מהלך מפורט לעיל, המעורר קושי היורד לשורשו של ההליך המנהלי".