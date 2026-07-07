במלאת שלושים לנפילתו של סרן שחר גמלא הי"ד, הפיקה משפחתו קליפ משפחתי מיוחד לזכרו.

הקליפ משלב את השירים "יום חולין", למילותיה של רחל שפירא ולחנו של יאיר רוזנבלום, ו"שערי שמיים", בלחנו של פנחס ביכלר.

שחר גמלא הי"ד שירת כקצין ולוחם בסיירת אגוז. בני משפחתו תיארו אותו כמי שצמח בין נופי רמת הגולן, נשא בליבו אהבת הארץ ותחושת שליחות, והוביל את פקודיו בענווה, במקצוענות ובמנהיגות טבעית לאורך שנות המלחמה.

סרן גמלא נפל למרגלות הבופור בשבת פרשת "שלח לך", כ"א בסיוון תשפ"ו. בני משפחתו חתמו את דבריהם במילים: "אוהבים, מתגעגעים ומצדיעים".