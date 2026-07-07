ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי ושר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי קיימו אמש (שני) לראשונה מפגש משותף של פורום ההסברה הלאומי, בהשתתפות ראשי ארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום ההסברה, המאבק באנטישמיות וההתמודדות עם ניסיונות הדה-לגיטימציה נגד ישראל.

במפגש, שבו השתתף גם מנכ"ל משרד התפוצות אבי כהן סקלי, הציגו הארגונים את האתגרים המרכזיים העומדים בפניהם בזירה הבינלאומית.

בין היתר נדונו דרכים לחיזוק התיאום בין הגופים השונים, הרחבת שיתופי הפעולה, קידום יוזמות משותפות והנגשת מסרי ההסברה של ישראל לקהלים מגוונים ברחבי העולם.

חוטובלי אמרה כי "האתגרים של מדינת ישראל דורשים שיתוף פעולה עם כל ארגוני ההסברה בשטח". לדבריה, "המאבק על התודעה דורש מאיתנו להעצים ולחבר את ארגוני ההסברה הרבים הפועלים בזירות השונות".

היא הודתה לשר שיקלי על פעילותו בתחום ו"המעבר מהגנה להתקפה. השותפות הזאת היא תחילת הדרך".

השר שיקלי ציין כי מאז פרוץ המלחמה פעלו ארגוני החברה האזרחית בשיתוף פעולה עם משרד התפוצות, שהיה לדבריו הראשון להעמיד עבורם תקציבים בזמן אמת.

הוא הדגיש את החשיבות שבהמשך ההידברות עם הארגונים והעמקת שיתוף הפעולה עמם, ובירך על מינויה של חוטובלי לראשות מערך ההסברה הלאומי. לדבריו, "היא האישה הנכונה במקום הנכון".