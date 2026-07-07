שרים, רבנים ואישי ציבור השתתפו הבוקר (שלישי) בברית המילה לנכדו הראשון של ראש מועצת בית אל, שי אלון. התינוק, בנו של אורי אלון, קיבל את השם נעם.

הברית התקיימה בבית הכנסת "משכן עלי" ביישוב עלי שבבנימין, בהשתתפות בני משפחה, רבנים, שרים ואישי ציבור.

בין המשתתפים באירוע היו השר גדעון סער, השר עמיחי שיקלי, השר ניר ברקת, השר שלמה קרעי, השרה גילה גמליאל, השר אלי כהן, הרב הדיין אבי זרביב, יו"ר חבר הנאמנים של מכללת אורות ומכללת מורשת יעקב ברחובות הרב חיים פוגל, מנכ"ל OU ישראל הרב אבי ברמן, מייסדת ערוץ 7 הרבנית שולמית מלמד, העורך והמנכ"ל של הערוץ עוזי ברוך, ראש מועצת אורנית אור פירון-זומר וחברים נוספים רבים.

הטקס נערך באווירה חגיגית, וכלל שירה וברכות לרך הנולד ולהוריו. המשתתפים איחלו למשפחה שיזכו לגדל את נעם לתורה, לחופה ולמעשים טובים. מזל טוב!

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב

צילום: אריה מינקוב