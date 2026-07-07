מפלגת הציונות הדתית הודיעה היום (שלישי) כי הבחירות הפנימיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת ייערכו ביום ראשון, י"ב באב (26 ביולי).

ההחלטה התקבלה בישיבת הנהלת המפלגה, שאישרה את לוח הזמנים ואת הנהלים לניהול ההליך.

על פי החלטת ועדת הבחירות, המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום שלישי, ז' באב בשעה 23:59. ההצבעה תתקיים באופן פיזי בקלפיות, כאשר מיקומן ושעות פעילותן יפורסמו בהמשך.

בשל העובדה שחלק מחברי המרכז משרתים במילואים או שוהים בחו"ל, הוחלט להקים ועדת חריגים שתבחן מתן פתרונות נקודתיים בהתאם לנסיבות.

הנהלת המפלגה, ללא חברי הכנסת המכהנים והמתמודדים, תשמש כוועדת הבחירות ותפקח על ניהול ההליך.

מנכ"ל המפלגה יהודה ולד הסביר במכתב לחברי המרכז כי מועד הבחירות נקבע מתוך רצון לאפשר פתיחה מהירה של קמפיין הבחירות, לצד קיום הליך דמוקרטי מסודר והוגן.

לדבריו, ההחלטה התקבלה גם בהתחשב בחופשת הקיץ ובתקופת "בין הזמנים", כדי לאפשר השתתפות רחבה ככל האפשר.

"פיזור הכנסת מתכנס לקראת ימי החופש ואוגוסט", כתב ולד והסביר כי "אנו מודעים לאתגר במציאת תאריך שיהיה נוח לכמה שיותר חברי מרכז להגיע להצבעה ולכינוס המרכז. הרציונל היה לקיים את הבחירות - מחד, בהקדם האפשרי כדי שנוכל לצאת לדרך לקמפיין הבחירות חזקים יחד, ומאידך, לתת זמן ראוי להתארגנות וקיום הליך דמוקרטי הוגן מבלי להגיע לעומק בין הזמנים וימי אוגוסט".

ולד קרא לחברי המפלגה לנהל את מערכת הבחירות "מתוך הוגנות וישרות, בחברות ואהבת חינם", והוסיף כי בימים הקרובים יופצו טפסי הגשת המועמדות והנחיות נוספות למתמודדים.