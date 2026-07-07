ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ הודיעו היום (שלישי) לבג"ץ כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט בנוגע להליך מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו.

על פי ההודעה שהוגשה לבית המשפט, סוגיית המינוי תשוב לדיון בוועדת האיתור, לאחר החלפת שניים מחבריה - נציג שר האוצר מהרן פרוזנפר ונציגת הציבור עדית סולברג - בנציגים חדשים.

הוועדה בהרכבה החדש תראיין מחדש את שלושת המועמדים שדורגו במקומות הראשונים, ותקבל החלטה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.

עוד צוין כי הוועדה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לראיין מחדש גם מועמדים נוספים מבין 14 המועמדים שהתראיינו בעבר.

עד לקבלת החלטה סופית על מינוי מנהל קבוע, ימנו ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות חוק שירות המדינה. לפי ההודעה, הגורמים הממנים יהיו רשאים למנות את יהודה אליהו לתפקיד ממלא המקום.

עוד נמסר כי יהודה אליהו ימשיך לכהן בתפקידו עד להשלמת הליך המינוי של ממלא המקום בהתאם להוראות החוק, וכי כלל הגורמים יפעלו להשלים את מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל במהירות האפשרית, לנוכח חשיבות איוש התפקיד.