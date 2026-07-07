הלום קרב זעק בדיון ערוץ כנסת

בוועדת הכנסת נערך היום (שלישי) דיון על הצעת חוק יסוד: לימוד התורה, ובמהלכו התפרץ הלום הקרב יוסי סהרדי בזעם.

"תעצרו שנייה הכל, מה קורה לכם? אני יושב פה בשקט כבר שלוש שעות, אתם מדברים עם רק אחד עם השני. אתם לא מכבדים אותנו, אנחנו אלה שהרמנו את הגופות של ילדים, של אנשים. אנחנו אלה שראינו את השטן".

הוא הוסיף: "אתם צועקים כמו חבורה של ילדות שנתנו להם מיקרופונים, מי דואג למי יותר. תגידו, מה נסגר אתכם? איך אתם מנהלים מדינה ככה? אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך ונלחם. אתם רוצים לגייס חרדים? למה שחרדי יכנס לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו? לאלו שהלכו נלחמו ונפצעו? בגוף ובנפש".

"אני זה שאשתי פותחת את הכביסה ורואה מכתב שכתבתי לפני שנכנסתי לעזה. על מה אתם רבים? כמו חבורה של ילדים, מי דואג יותר? חברים שלי יושבים פה כל יום וזה בושה לכולכם פה. כל יום הם בוכים. זה שתחבקו אותנו במסדרונות לא יעשה כלום".

הוא פנה לחברי הכנסת וזעק: "אם הייתי נותן לאחד מכם את הסרט שעברתי עם הגופות לא הייתם ישנים בלילה - לא הייתם מדברים על שום דבר, שום דבר בעולם חוץ מעל נכי צה"ל. אמא שלי קיבלה שני נכי צה"ל, אחד פיזי ואחד נפשי. אני והחברים שלי פה ושאר הלוחמים שלא מעיזים להגיע לפה, אלינו הילדים באים לבקר בלילה, אותנו. הפרצופים של האנשים אותנו באים לבקר. של חברים מתפוצצים לנו בידיים".

"תעצרו הכל, תנשמו, תפסיקו להיות ילדות קטנות", המשיך, "יש לנו אויב שלא מחכה לשום דבר, חוץ מלפרק לכולם פה. יש משהו יותר חשוב? חוץ מלפרק את כולם פה אחד אחד, חרדי חילוני, ימין ושמאל. הנוח'בות שראיתי - זה לא עניין אותם. רק לקחת את כולכם, עד האחרון. לא הבנתם?"

"כמה זמן תשבו בכנסת ותבלבלו לנו את המוח. אתם יודעים איך אתם נראים כלפי חוץ? לא מבין בחוקים, לא מבין במשפט, לא יודע מי מנהל פה כלום. מה אתם מראים ללוחמים? מה אתם מראים לאנשים? עכשיו אתם תשבו בשקט ואני מעיז להגיד את זה, כי הגנו על הילדים שלכם. עכשיו כשאני מדבר שימו את הילדה שלכם מול העיניים שלכם. עליו הגנו. יכולנו ללכת עשר פעמים בארונות. את הבוקר הייתי פותח בהר הרצל, שורה של ארונות. נשאר לי מהם דיסקיות. אז אתם תקשיבו לחברים שלי פה, שמגיעים כל יום ומתחננים שיקשיבו להם".