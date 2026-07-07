ערנותו של נהג אוטובוס ציבורי הובילה אמש (שני) למעצרו של שוהה בלתי חוקי בן 16, שעל פי החשד היה מעורב שעות קודם לכן בגניבת רכב.

האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית של שוטרי תחנת חולון ברחוב המלאכה בעיר חולון.

נהג האוטובוס הבחין בנוסע שהתנהג באופן שעורר את חשדו, צפר לעבר ניידת משטרה שחלפה במקום וסימן לשוטרים לעצור.

לאחר שהאוטובוס נעצר במקום בטוח, סיפר לשוטרים כי הנוסע נראה לחוץ, מלמל לעצמו, זז באי-שקט והביט סביבו באופן מחשיד.

השוטרים ניגשו אל החשוד וביקשו ממנו להזדהות, אך הוא מסר כי אין ברשותו מסמכים מזהים. בבדיקות שבוצעו התברר כי מדובר בתושב יהודה ושומרון השוהה בישראל שלא כחוק.

בהמשך עלה כי החשוד היה מעורב, על פי החשד, בגניבת רכב שאירעה בשעות הבוקר בכביש 4, אז הצליח להימלט מהמקום. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת חולון.

במשטרה מסרו כי בהתאם לממצאי החקירה, תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד בבית המשפט.