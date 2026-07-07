שימוש בכוחות הריפוי הטבעיים של הגוף עצמו. ד"ר יונס רושדי מרפאת שיניים נתפס כאחד הגורמים המקצועיים שמקדמים את השיטה כחלק מתפיסת עולם הרואה בגוף מערכת חכמה המסוגלת לחדש ולבנות רקמות, כאשר מעניקים לה את התנאים הנכונים.

מהו PRP ולמה כולם מדברים עליו?

PRP - Platelet Rich Plasma - הוא ריכוז גבוה במיוחד של טסיות דם המופק מדמו של המטופל. לאחר לקיחת כמות קטנה של דם, הצוות הרפואי מפריד במכשיר צנטריפוגה בין מרכיבי הדם השונים ומבודד את הפלזמה העשירה בטסיות. הטסיות טעונות בגורמי גדילה וחלבונים ביולוגיים, המשמשים כמעין "שפת תקשורת" בין התאים בזמן ריפוי.

כאשר מזריקים את ה-PRP חזרה לאזור היעד - עור, קרקפת, חניכיים או מפרקים - מתקבלת תגובת ריפוי מואצת: הגוף מבין שהאזור זקוק לחיזוק, ומגייס משאבים ביולוגיים לשיקום, לבנייה מחדש ולהמרצת זרימת הדם. כך נוצרת פעולה עמוקה מבפנים, בלי חומרים סינתטיים ובלי להכניס לגוף משהו זר.

המדע מאחורי הריפוי העצמי: איך זה באמת עובד?

כדי להבין את עוצמת הטיפול, כדאי להתבונן בתהליך הריפוי הטבעי: בכל פציעה או דלקת, הטסיות הן הראשונות להגיע לזירה. הן יוצרות קריש דם, מפרישות גורמי גדילה ומזמינות תאים נוספים - פיברובלסטים, תאי גזע ותאי מערכת החיסון - אל האזור הפגוע. בטיפול PRP, רופאים למעשה "מגדילים את הווליום" של אותה תגובה טבעית.

במינונים מדויקים ובטכניקת הזרקה נכונה, ניתן לכוון את השיקום לרקמות ספציפיות: עור הפנים הזקוק למיצוק, חניכיים לאחר הליך כירורגי, או קרקפת הסובלת מדלדול זקיקים. בשנים האחרונות הפך התחום של טיפולי prp לאחד הכלים הבולטים בארגז הכלים של מרפאות מתקדמות, בזכות השילוב בין בסיס מדעי מוצק לבין תוצאות קליניות הולכות ומשתפרות.

מהקרקפת ועד החניכיים: שימושים מגוונים ב-PRP

הטיפול שזוהה בתחילה בעיקר עם רפואת ספורט ושיקום מפרקים, זלג במהירות לעולמות האסתטיקה והרפואה הדנטלית. ברפואת שיניים, PRP מסייע בשיפור ריפוי לאחר השתלות, ניתוחי חניכיים וטיפולים כירורגיים מורכבים. החומרים הפעילים בפלזמה מעודדים יצירת כלי דם חדשים, חיזוק העצם ותהליך ריפוי נוח יותר.

בעולם האסתטיקה של הפנים והקרקפת, השיטה מסייעת במיצוק העור, שיפור מרקם, טשטוש צלקות אקנה והמרצת זקיקי שיער רדומים. עבור מי שמתמודד עם נשירת שיער נשים או עם דלדול מתקדם, PRP יכול להוות גשר בין טיפולים שמרניים לבין השתלות שיער, במיוחד במרכזים רפואיים המתמחים בהשתלת שיער בצפון ובהשתלות שיער בחיפה.

PRP לשיער: מתי זה נכון וכיצד מתבצע הטיפול?

בקרקפת, PRP פועל בדומה למנגנון הריפוי בעור - רק שהפעם המטרה היא זקיקי השיער. הזרקת הפלזמה העשירה לטסיות לאזורים מדוללים מסייעת בהארכת מחזור החיים של הזקיק, בחיזוק השורש ובהמרצת זרימת הדם המקומית. כך נוצרה קטגוריה שלמה של prp לשיער, המותאמת לגברים ולנשים בשלבי נשירה שונים.

הטיפול מתבצע בדרך כלל בסדרה של מפגשים, במרווחים של כמה שבועות. כל מפגש כולל לקיחת דם קצרה, הפקדת ה-PRP והזרקתו לאזורי המטרה. מרבית המטופלים מדווחים על תחושת לחץ או עקצוץ מקומי, אך לא על כאב משמעותי. עם הזמן, ניתן להבחין בשיפור באיכות השיער, בצפיפות ובחוזק, במיוחד כאשר משלבים את התהליך עם אבחון מקצועי מקיף ותזונה מותאמת.

PRP במרפאה רב-תחומית: היתרון של ראייה הוליסטית

אחד הגורמים המשפיעים על הצלחת הטיפול הוא ההקשר שבו הוא מבוצע. כאשר PRP משולב במסגרת רפואית רחבה - כמו אצל ד"ר יונס רושדי מרפאת שיניים - ניתן להתאים אותו באופן מדויק יותר למצב הרפואי הכללי, להיסטוריה הטיפולית ולצרכים האסתטיים של כל מטופל ומטופלת.

שילוב בין פרספקטיבה דנטלית, אסתטית ושיקומית מאפשר לזהות מצבים שבהם PRP יכול לשמש כמכפיל כוח: לאחר השתלת שיניים, כחלק מתכנון השתלת עצם, או לצד טיפולים אסתטיים משלימים בפנים ובקרקפת. הגישה ההוליסטית רואה בטיפול לא רק הליך טכני, אלא מנוף לשיפור איכות החיים, הביטחון העצמי והנוחות היומיומית.

בחירה מושכלת בטיפול PRP: שאלות שכדאי לשאול

לפני התחלת טיפול PRP, חשוב להבין מהן המטרות, מה צפוי בתהליך, ומהם גבולות היכולת של השיטה. מומלץ לברר עם הצוות הרפואי מהו פרוטוקול הטיפול, כמה מפגשים נדרשים, אילו תוצאות סבירות לצפות ובאילו לוחות זמנים. שקיפות לגבי מצב הרקמות, גיל המטופל, מחלות רקע והרגלי חיים תסייע בבניית תכנית ריאלית ומותאמת.

במרכזים מקצועיים, דוגמת ד"ר יונס רושדי מרפאת שיניים, מושם דגש על שילוב PRP בתוך תכנית טיפול כוללת ולא כפתרון קסם בודד. כך ניתן לרתום את הכוח שבפנים - מנגנוני הריפוי העצמיים של הגוף - תוך ליווי רפואי צמוד, תיאום ציפיות מדויק והכוונה לעבר בחירות בריאות ואסתטיות מושכלות יותר.