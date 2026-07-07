אבי מעוז תוקף: הקואליציה תוקעת כל חוק שקשור לזהות יהודית ערוץ הכנסת

יושב ראש מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז מסביר בראיון לתוכנית "שחור לבן" בערוץ הכנסת מדוע הוא פרש מהקואליציה ותוהה מדוע ממשלת "ימין על מלא" לא מסוגלת לקדם חקיקה שנמצאת בליבת ציבור הבוחרים שלה.

"אני רואה את עצמי חלק מהגוש ומהמחנה היהודי-האמוני ימני. לצערי הרב, הממשלה כמי שמייצגת את המחנה הזה על מלא מלא, תוקעת כל מה שקשור לזהות יהודית. רוטמן תוקע את חוק הכותל אך לדעתי זה נעשה בגיבוי של כל הקואליציה. חוק 'מיהו יהודי' לא עבר, חוק ביטול סעיף הנכד שראש הממשלה התחייב אליו בהסכם הקואליציוני לא עבר", אמר מעוז.

הוא הוסיף "הייתי בקואליציה ואני לא חלק ממנה כבר שנה וחצי כי היא מכשילה פעם אחר פעם כל מה שקשור לזהות היהודית של המדינה. הכל תקוע".

כשנשאל אם וכיצד יתמודד לכנסת הבאה השיב "אני ארוץ ביחד עם ציבורים וקהילות שונות. ניתן לכל המפלגות החדשות להתארגן, נבחן את דרכנו בעוד כחודש וחצי לפני הגשת הרשימות ואז נחליט".

מעוז ציין כי הוא אינו מתרגש מלחצי נתניהו לגבי איחודי מפלגותץ בגוש. "אני מניח שנתניהו מנסה ועובד כבר עכשיו, אני מאוד מעריך את יכולותיו, אבל הוא לא עמד באף מילה שלו בהסכם הקואליציוני איתי. אם הוא יזכה בבחירות ונלך איתו הוא יצטרך להוכיח את עצמו".