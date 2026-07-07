ארבעה חשודים נעצרו במסגרת חקירה משותפת של רשות המסים ומשרד הבריאות, בחשד שהפעילו רשת לייצור, הפצה וייצוא של סטרואידים אנאבוליים אסורים במסווה של מוצרי קוסמטיקה. החקירה הסמויה נמשכה למעלה משנה והפכה השבוע לגלויה.

על פי החשד, במהלך השנים 2023-2025 שלחו החשודים חבילות מסניפי דואר ברחבי הארץ לארצות הברית, כשהצהירו כי הן מכילות מוצרי קוסמטיקה.

בפועל, כך עולה מהחקירה, החבילות הכילו סטרואידים אנאבוליים ותרופות שונות, כאשר חלקן נשלחו באמצעות שמות וכתובות פיקטיביים והוחזרו לישראל לאחר שלא נאספו.

מהחקירה עולה עוד כי החשודים רכשו בארץ ובחו"ל בקבוקים, פקקים, חומרים כימיים, מדבקות וציוד נוסף לצורך ייצור הסטרואידים, והפעילו מקומות מסתור שבהם יוצרו החומרים.

לפי החשד, לצד הייצוא לחו"ל הם גם מכרו את המוצרים באופן בלתי חוקי למועדוני כושר ולעוסקים בפיתוח גוף בישראל.

ברשות המסים ובמשרד הבריאות מציינים כי סטרואידים אנאבוליים הם חומרים מסוכנים האסורים לשימוש ולייצוא, והשימוש בהם עלול לגרום לנזקים רפואיים חמורים, בהם פגיעות בלב, בכליות, במערכת ההורמונלית, בפוריות ובמערכת העצבים, לצד תופעות נפשיות.

עוד על פי החשד, החשודים לא דיווחו כלל על הכנסותיהם לרשויות המס בשנים 2023-2025, כאשר היקף ההכנסות נאמד במיליוני שקלים וחלק מהתשלומים התקבל באמצעות מטבעות דיגיטליים.

החקירה נוהלה בידי יחידות האכיפה של בית מכס מרכז, חקירות מכס ומע"מ חיפה, יחידת יהלום, יחידת המודיעין של רשות המסים, יחידת הכלבנים של מטה הסמים במינהל המכס ובשיתוף האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות.

מעצרם של ארבעת החשודים הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון עד ליום חמישי, והחקירה נמשכת.