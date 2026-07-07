טייב קטע את הרב סטביסקי ערוץ כנסת

הרב ירמי סטביסקי, לשעבר מנהל התיכון הימלפרב בירושלים, נשא היום (שלישי) דברים נוקבים בדיון בוועדת הכנסת על הצעת חוק יסוד: לימוד תורה.

הרב סטביסקי, שאיבד במלחמה את חתנו ואחד עשר מתלמידיו, שיתף בכאב האישי וקרא לשילוב רחב יותר של הציבור החרדי בחברה הישראלית.

בדבריו סיפר כי השתתף באינספור הלוויות ושאל מדוע בחורי הישיבות מהציבור החרדי לא הגיעו לנחם את משפחות הנופלים. הוא אמר כי היה מצפה לראות גם מהם נוכחות ותמיכה במשפחות השכולות: "למה הציבור שמולנו, ברחוב תורה ועבודה, למה הם לא התייצבו להלוויות לפחות של הבוגרים שלנו?"

לדבריו, נוצרה מציאות שבה צעירים רבים מופנים למסלול אחד של לימוד תורה בלבד, גם כאשר הוא אינו מתאים להם.

הוא טען כי ישנם אנשים המבקשים לרכוש מקצוע ולהשתלב בחיים, אך אינם מצליחים לעשות זאת במסגרת הקיימת, והדגיש כי מדובר באנשים טובים וראויים.

הרב סטביסקי הוסיף כי "מדינת ישראל יכולה לשרוד רק אם החברה החרדית תהיה חלק ממנה. יש שם אוכלוסייה חזקה ויש שם אנשים ראויים".

ח"כ יוסי טייב (ש"ס) קטע את דבריו: "כשרוצים לשלב אותם, לא כשרוצים להפוך אותם לפחות ראויים. יש לי ארבעה אחים בצבא, אל תספרו לי סיפורים", זעק לעבר חברי כנסת שמחו על דבריו.

במהלך נאומו קטע אותו ח"כ יוסי טייב (ש"ס), שטען כי יש לפעול לשילוב החרדים מבלי לפגוע באורח חייהם. בהמשך החריף העימות, כאשר טייב הטיח: "איש יהיר וחצוף".

במהלך העימות ביקשו חברי כנסת מטייב לאפשר לרב סטביסקי לסיים את דבריו, אך הוא השתלח שוב ואמר: "איש יהיר וחצוף, שמעתי היטב מה שהוא אמר".

ח"כ יוסי טייב מסר: "אני מכבד ומוקיר את לוחמי צה"ל, וכפי שרואים גם בדבריי היום בוועדה, אמרתי - שאני וארבעה אחים שלי שירתנו בקרבי, אח שלי הלום קרב, השתתפתי בעשרות הלוויות ובניחומי אבלים של חיילים שחלקם הכרתי אישית, כך שאי אפשר להטיף לי על שירות והוקרת הלוחמים והנופלים. וכשהוא דיבר על החתן שלו אמרתי במפורש שאני מעריך ומוקיר".

הוא הוסיף: "אך עם כל הכבוד, יש גבול! לא יכלתי לשבת בשקט ולשמוע אותו במשך דקות ארוכות משתלח ביהירות ובפטרונות כלפי המגזר החרדי ומטיף לנו על שינוי אורח חיינו ואמונתנו".