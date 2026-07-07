סגירת מעגל מרגשת התרחשה היום (שלישי) בבית החולים הדסה עין כרם, כאשר שרה יהב, בתה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ילדה את בנה הבכור באותו בית חולים שבו נולדה לפני כמעט 23 שנים, שעות לאחר רצח אביה שולי הר מלך הי"ד בפיגוע טרור.

ב-29 באוגוסט 2003 נרצח שולי הר מלך הי"ד בפיגוע ירי. רעייתו לימור, שהייתה אז בחודש השישי להריונה, נפצעה באורח קשה והובהלה להדסה עין כרם, שם עברה ניתוח חירום להצלת חייה והריונה.

בניתוח, שבו השתתפו בין היתר פרופ' אשר שושן, פרופ' אבי ריבקינד ופרופ' דוד שויקי, ניצלו חייה של לימור ונולדה בתם שרה כפגה.

שרה אושפזה במשך תקופה ממושכת בפגייה, כשהצוותים הרפואיים מלווים את מאבקה על החיים. במקביל התמודדה המשפחה עם האובדן הכבד בעקבות רצח האב בפיגוע.

היום שבה שרה לבית החולים, הפעם כאם. יחד עם בעלה נתן הביאה לעולם את בנם הבכור, באותו מקום שבו נאבקה על חייה כתינוקת.

ח"כ סון הר מלך אמרה כי מדובר ברגע הממלא את הלב בהודיה. לדבריה, כמעט 23 שנים לאחר שהגיעה פצועה לבית החולים ושם נולדה שרה כפגה, זכתה לראות את בתה מחזיקה את בנה הבכור באותו מקום.

"זהו רגע שממחיש את ניצחון העם היהודי על אויביו ואת עוצמת החיים של עם ישראל על פני משאל המוות של שונאיו. מתוך הכאב צומחת תקווה, מתוך האובדן נבנית משפחה, והחיים ממשיכים לנצח", אמרה.