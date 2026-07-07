האפשרות שארצות הברית תאשר את מכירת מטוסי הקרב המתקדמים F-35 לטורקיה מעוררת דאגה במערכת הביטחון והדרג המדיני בישראל.

ד"ר אלי כרמון, חוקר יחסי ישראל-טורקיה ומומחה למזרח התיכון, מעריך כי מדובר במהלך בעל השלכות אסטרטגיות, אך מדגיש כי לישראל עדיין קיימים כלים דיפלומטיים לנסות ולעכב את העסקה.

לדבריו, טורקיה הייתה שותפה מרכזית בתוכנית הפיתוח של מטוסי ה-F-35 ואף קיבלה שני מטוסים לצורכי אימונים, כחלק ממעמדה כחברה בנאט"ו. עם זאת, לאחר שרכשה מרוסיה את מערכת ההגנה האווירית S-400, החליטה ארצות הברית להוציא אותה מהתוכנית מחשש שחשיפת שתי המערכות תפגע בסודות הטכנולוגיים של המטוס.

בסקירתו מחזיר אותנו כרמון לשנים 2005-2006, שנות המשבר הרוסי מול ארה"ב ונאט"ו לאחר ההחלטה של נאט"ו לתמוך בבקשת גאורגיה ואוקראינה להצטרף לארגון.

"המשבר הזה התפתח למשבר אזורי וייצור מטוס ה-F-35 הוא אחת התשובות למשבר הזה ולאיום הרוסי. "טורקיה הייתה חברה משמעותית מאוד בנאט"ו, ולכן כל עוד היא הייתה שותפה לקו האסטרטגי של הארגון היא קיבלה את התמורה. ברגע שהיא החליטה לרכוש מהרוסים את סוללות ההגנה האווירית הכול השתבש".

כדי להבין את ההחלטה הטורקית מחזיר אותנו כרמון לשנים 2015-16 כאשר משטר אסד מתמודד עם האופוזיציה הנתמכת על ידי טורקיה והעימות מגיע לשיא כאשר אסד והאיראנים משכנעים את פוטין לשלוח חיילים לבסיס שמוקם בסוריה ולסייע במלחמה נגד האופוזיציה. "כבר בחודשים הראשונים יש מתח גובר בין טורקיה לרוסיה כאשר חיל האוויר הטורקי מפיל מטוס קרב רוסי. נגרם משבר רציני כשרוסיה עוצרת יצוא ויבוא עם טורקיה וארדואן מגיע למסקנה שהוא צריך להגיע לפשרה עם פוטין ונפתח מסע פיוס".

"באותו זמן יש ניסיון הפיכה נגד ארדואן, ומי שמאחוריו הוא חיל האוויר הטורקי שטס במטוסים אמריקאים. ארדואן משוכנע שארה"ב ונאט"ו מעורבים בניסיון ההפיכה והראשון שמסייע לו הוא פוטין". במצב יחסים שכזה טורקיה בוחנת דרכים לבלימת אפשרות לפוטש נוסף. חצי מהטייסים הטורקים נכלאים בחשד שהם מעורבים בניסיון ההפיכה.

עוד מזכיר ד"ר כרמון את סוללות הפטריוט שנשלחו לטורקיה על ידי מדינות נאט"ו ב-2014 והוצאו משם על רקע התנגדותו של ארדואן למערכות שנועדו למנוע מאיראן לתקוף באירופה ואת ישראל. המערכות הללו מוצאות מטורקיה שנותרת ללא הגנה אווירית ובוחנת אפשרות לרכישת מערכות מסין, מה שלא יצא לפועל ובמקום זאת נרכשות המערכות הרוסיות S-400.

הנוכחות הזו של הרוסים בטורקיה מסכנת את סודות ה-F-35 במידה ואלה יגיעו גם הם לאדמת טורקיה. "כל זמן שטורקיה לא החליטה להחזיר את המערכות לרוסיה, האיום הזה קיים. לכן יש מו"מ בין ארדואן לטראמפ והמו"מ הזה קורה על רקע העזרה הטורקית לכאורה בעזה והעזרה הטורקית להפלת שלטון אסאד וכשטראמפ מעריץ את ארדואן ורואה בו אדם חזק ומנהיג אינטילגנטי".

הוא מזכיר את ההחלטה שקיבל טראמפ בעקבות שיחת טלפון עם ארדואן להוצאת 2000 חיילים אמריקאים מסוריה בהתאם לבקשת המנהיג הטורקי. ברגע האחרון הוא משאיר 900 חיילים, אך הנכונות להתייצב לצד הבקשה הטורקית מלמדת על היחס המיוחד של טראמפ לארדואן.

את הצורך הטורקי במטוסי ה-F-35 מסביר ד"ר כרמון בראיית הטורקים את עצמם כמעצמה אזורית וכמי שיש לה תפקיד משמעותי בבלימת הרוסים כאשר צבא טורקיה התייצב לאורך כל הגבול הדרומי של גוש נאט"ו. עוד מזכירים הטורקים את ירי הטילים האיראניים עליהם כעילה נוספת המחייבת את קבלת המטוסים האמריקאים.

לשאלתנו אם ישראל נכללת גם היא בבנק האיומים הטורקי, משיב ד"ר כרמון ומציין כי ארדואן "לא צריך את המטוסים האלה כדי לאיים עלינו. הוא כבר נמצא בחצי הצפוני של סוריה, הוא כמעט הגיע לגבול שלנו ונבלם רק בעקבות ההפצצה שלנו את הבסיס שאליו הוא התכוון להביא את החיילים שלו".

"כעת אירופה ונאט"ו צריכים את ארדואן כשארה"ב מתרחקת מאירופה ולא מוכנה לסייע ישירות לאוקראינה ודורשת מאירופה ונאט"ו להיות עצמאיים יותר. האירופים צריכים גם את כוח האדם העצום שיש לטורקים וגם את התעשייה הטורקית שמייצרת כטב"מים שמתחרים בכטב"מים האיראניים, וכך טורקיה הופכת לגורם בעל השפעה משמעותית הרבה יותר באירופה ובנאט"ו".

הוא מזכיר את טענתו של ארדואן נגד הברית הישראלית עם יוון וקפריסין. בעיניו מדובר באיום צבאי ממשי על טורקיה ובפסגה שנפתחה היום (שלישי) הוא מקווה לשכנע את חברי נאט"ו לקבל את סעיף 5 המחייב את כלל החברות לסייע לחברה שמותקפת צבאית, ובעיניו מי שתוקף ומאיים היא ישראל.

על היכולת הישראלית לפעול נגד ההחלטה האמריקאית למכור את המטוסים לארדואן מציין ד"ר כרמון את הגורמים גם בממשל האמריקאי וגם בציבוריות האמריקאית שמתנגדים לארדואן וניתן להפעיל אותם כמו גם את הלובי היווני והלובי הארמני שיחד עם הלובי הישראלי והיהודי פועלים נגד אינטרסים טורקיים בוושינגטון. כל אלה יכולים לשמש את ישראל במאמציה להפעיל מהלכים דיפלומטיים לבלימת המהלך הטורקי.