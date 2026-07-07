המסית מחמאס נלכד במיטתו דוברות המשטרה

לוחמי יחידת "חץ יהודה" של מחוז ש"י עצרו הלילה (שלישי) שני פלסטינים החשודים בעבירות הסתה לטרור, תמיכה בארגוני טרור והאדרת טבח 7 באוקטובר.

המעצרים בוצעו במסגרת פעילות סיכול שהתבססה על מודיעין שנאסף בידי פיקוד המרכז של צה"ל, לאחר ניטור ממושך של פעילות החשודים ברשתות החברתיות.

בפעילות, שבוצעה בהכוונת חמ"ל רוא"ה של מחוז ש"י, פשטו לוחמי יס"מ "חץ יהודה" על בתי החשודים בכפר אל-מג'ד ובעיירה דאהרייה שבאזור חברון.

במשטרה מייחסים לשניים פרסומים שכללו קריאות לעידוד פיגועים נגד אזרחי ישראל, תמיכה בארגוני טרור והסתה לאלימות.

החשוד הראשון נעצר סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר בכפר אל-מג'ד. על פי החשד, הוא מזוהה עם ארגון הטרור חמאס ופרסם לאורך תקופה דברי שבח לטבח 7 באוקטובר, קריאות לעידוד פיגועים וקריאה לעלות ולכבוש את ירושלים באלימות.

בין היתר פרסם דרשה שכותרתה "למה פלסטין היא שלנו", ובה כתב: "המלחמה שלנו עם יהודים היא מלחמת השמדה עד הסוף".

כשעה לאחר מכן עצרו לוחמי היחידה חשוד נוסף, כבן 30, תושב דאהרייה. לפי החשד, הוא פרסם ברשתות החברתיות דברי שבח למחבלי הג'יהאד האסלאמי על חלקם ב"מתקפת מבול אל-אקצא", שיבח את המחבלים שחוסלו, וכן הילל את ירי הרקטות וטילי הקורנט לעבר ישראל במבצע "שומר החומות".

בנוסף, פרסם דברי שבח לדובר הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי "אבו חמזה" והשווה אותו לדובר חמאס "אבו עוביידה".

במשטרה ציינו כי המעצרים הם חלק מהמאבק המתמשך נגד הסתה לטרור במרחב המקוון, וכי פעילות החשודים אותרה באמצעות איסוף מודיעיני וניטור תכנים ברשתות החברתיות שביצע פיקוד המרכז של צה"ל.

שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון של מרחב יהודה, ובהמשך היום יובאו לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. החקירה נמשכת.