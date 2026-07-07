שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז"ל, ואליסף פרץ, אחיהם השכול של סגן אוריאל פרץ ז"ל ורס"ן אלירז פרץ ז"ל, מצטרפים למהלך להקמת כוח פוליטי ציוני חדש בראשות חילי טרופר ויועז הנדל.

שפירא, אדריכלית ומתכננת ערים, מביאה עמה יותר מ-20 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בשירות הציבורי. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית תקומה במשרד המורשת והובילה את התוכנית הממשלתית לתיעוד, מורשת והנצחה בחבל התקומה מאז מתקפת ה-7 באוקטובר.

במקביל היא פועלת להנצחת מורשתו של בנה שנפל בקרב במיגונית ברעים לאחר שהדף רימונים שהשליכו מחבלים ובכך הציל את חייהם של רבים. לשם כך הקימה עמותה הפועלת לקידום יצירה ומוזיקה כמנוע לאחריות חברתית בקרב צעירים.

לצדה מצטרף גם אליסף פרץ, איש חינוך, לוחם מילואים ופעיל חברתי, אשר השלים מאז פרוץ המלחמה יותר מ-450 ימי מילואים בחטיבת עודד.

פרץ הקים בעבר מכינה קדם-צבאית וייסד את עמותת "האחים שלנו", הפועלת לקידום ההכרה במעמדם של אחים שכולים בישראל וזכתה באות הנשיא בשנת 2025.

בשש השנים האחרונות ניהל את אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, ובמסגרת פעילותו הוביל יוזמות לחיזוק החוסן הלאומי והלכידות החברתית בקרב בני נוער, חיילים ואנשי חינוך ברחבי הארץ.

מוקדם יותר הודיעו חילי טרופר ומפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל כי סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות ועל הקמת כוח פוליטי מאוחד.

בהודעה משותפת נמסר כי מטרת המהלך היא להוביל להקמת "ממשלה ציונית רחבה". עוד צוין כי מדובר במהלך ראשון בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש ומשמעותי.

המהלך מגיע לאחר שכשלו המגעים שניהל הנדל עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. בשבועות האחרונים קיים הנדל שיחות במקביל עם גנץ ודדי שמחי, לצד מגעים עם טרופר, שבסופו של דבר הבשילו.