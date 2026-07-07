טל דרדיק, תושב כפר טרפון בבנימין, אב לארבעה, נעצר אתמול (ב') בידי בלשי ימ"ר ש"י, שבוע בלבד לאחר לידת בנו.

היום (ג') המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדו בגין הפרת הוראה חוקית, לאחר שלא ציית לצו צו מנהלי שערורייתי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז במסגרתו נדרש לשהות במעצר בית מלא למשך שישה חודשים בבית חמותו החירשת.

דרדיק הגיש השגה על הצו השערורייתי באמצעות עו"ד עדי קידר מארגון 'חוננו' בדרישה לבטל את הצו שכלל דרישה מופרכת שאינה ניתנת ליישום כלל בשל העובדה כי חמותו של דרדיק מתקשרת באמצעות קריאת שפתיים בלבד.

בדיון שהתקיים בבית המשפט הוארך מעצרו של דרדיק ביומיים. דרדיק הודיע כי הוא פותח בשביתת רעב במחאה על הרדיפה של בלוט נגדו.

את דרדיק מייצג עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, "לטעמנו מדובר בצו שניתן בחוסר סמכות ללא הפעלת שיקול דעת ובלי בירור העובדות לאשורן טרם הוצאת הצו. מבחינה משפטית, האלוף בכלל לא מוסמך להורות על מעצר בית של אדם בביתו של אדם אחר ולא בבית הפרטי שלו. האלוף וצוותו לא בדקו טרם הוצאת הצו אם בכלל ניתן לקיימו ולא טרחו לקבל את הסכמתה של חמותו להתגורר בביתה. מדובר ברדיפה ובשימוש פסול בהוראות החוק לשם רדיפת המתיישבים".