הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, בראשות ח"כ צביקה פוגל, אישרה היום (שלישי) את הרחבת הקריטריונים לקבלת רישיון לנשק פרטי, במסגרת תקנות שקידם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בראש השינויים שאושרו עומדת האפשרות לבני ישיבות הסדר בעלי תעודת לוחם להוציא רישיון לנשק גם לאחר שחזרו ללימודיהם בישיבה, אף אם אינם מתגוררים ביישוב המזכה בכך.

התקנות גובשו לאחר עבודת מטה באגף לפיקוח ורישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. בהתאם לנוסח שאושר, חייל שלא השלים שירות סדיר מלא אך שירת כלוחם במסגרת מסלול ההסדר, מחזיק בתעודת לוחם ונמצא ב"פרק משימה" כהגדרתו בצה"ל, יהיה זכאי להגיש בקשה לרישיון נשק פרטי.

בנוסף, אישרה הוועדה הרחבה של הזכאות גם לאוכלוסיות נוספות בכוחות הביטחון.

בין היתר, שוטרי שח"ם ששירתו לפחות 18 חודשים בתפקידים מבצעיים מוגדרים, סוהרי קבע ששירתו לפחות שנתיים בשירות בתי הסוהר, קצינים אקדמאים בצה"ל שעמדו בתנאי הוותק שנקבעו, וכן עובדים בתפקידי מפתח ברשות הארצית לכבאות והצלה.

התקנות כוללות גם אפשרות לחדש רישיון להחזקת רובי אוויר או כלי ירייה זעירים למי שהחזיק בהם במשך עשר שנים לפחות לפני כניסת התקנות הקודמות לתוקף, וכן הרחבה של האפשרות להחזיק כלי ירייה מושבת למזכרת גם למי שרישיונו פקע או בוטל במהלך 18 החודשים האחרונים.

השר בן גביר בירך על אישור התקנות ואמר כי מדובר בהמשך רפורמת הנשק שהוא מוביל. לדבריו, בני ישיבות ההסדר הוכיחו את תרומתם בשדה הקרב, ויש לאפשר גם להם לשאת נשק לאחר חזרתם ללימודים.

עוד ציין כי הרחבת הקריטריונים נועדה להסיר חסמים בפני מי ששירתו את המדינה בכוחות הביטחון ולחזק את הביטחון האישי של אזרחי ישראל.

ח"כ פוגל אמר כי הרחבת מעגל הזכאים בקרב מי שעברו הכשרה מבצעית משמעותית תחזק את הביטחון האישי ותגדיל את מספר "מכפילי הכוח" במרחב הציבורי.

לדבריו, מי שסיכנו את חייהם למען ביטחון המדינה ראויים להמשיך להיות חלק ממערך ההגנה על אזרחי ישראל גם לאחר סיום שירותם הפעיל.