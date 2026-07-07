ראש עיריית קריית מלאכי: "אני עם סמוטריץ'" ללא קרדיט

ראש עיריית קריית מלאכי, אליהו (ללו) זוהר, הודיע היום (שלישי) על תמיכתו בשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובמפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות.

את דבריו אמר בכנס הנציגים המוניציפליים של המפלגה בדרום, שהתקיים בשדרות בהשתתפות סמוטריץ', סגן ראש העיר שדרות אלעד קלימי וראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל.

זוהר הסביר כי החלטתו נובעת מהערכתו לפעילותו של סמוטריץ' למען קריית מלאכי וערי הדרום. "הפגישה שלי עם כבוד השר סמוטריץ' תמיד מגיעה בצורה של חיבה, נתינה ואהבה. קריית מלאכי זכתה בשנים האלה בהן הוא שר אוצר, ורק בתקופה האחרונה השר קידם העברה של 45 מיליון שקלים. לא קיבלתי את זה מאף שר במדינת ישראל בעשור וחצי שאני ראש עיר", אמר.

לדבריו, הזמינות של שר האוצר וצוותו יוצאת דופן: "לא קורה שאתה רוצה למצוא את השר ואת הצוות שלו ולא מצליח", סיפר, והוסיף כי "לפני כמה חודשים הוא התקשר אלי גם ביום שישי לקראת שבת".

בהמשך חשף זוהר כי למרות פניות מצד הליכוד, בחר לתמוך במפלגת הציונות הדתית: "במשך שנים הייתי בליכוד. הליכוד רוצה אותי, ולא עוזב אותי. אמרתי לרבי דוד אבוחצירא: אני שייך לסמוטריץ'. הרב אמר לי: תברך אותו ותהיה איתו. אני עם סמוטריץ' באש ובמים. זה הכרת הטוב לבן אדם שעזר לי".

את דבריו חתם בקריאה: "כולנו צריכים לעזור לשר כדי שהוא יצליח, כי בסוף הוא עוזר לעם ישראל לבנות את ארץ ישראל וזאת הזכות של כולנו. אחד יביא את החבר ואחד ידאג לשני, כולנו ביחד - עם השר סמוטריץ'".