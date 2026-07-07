בית המשפט לערעורים בפריז הותיר היום (שלישי) על כנה את הרשעתה של מנהיגת הימין הצרפתי, מארין לה פן, בפרשת מעילה בכספי ציבור, אך קיצר את תקופת הפסילה שהוטלה עליה מלכהן בתפקידים ציבוריים ל-15 חודשים בפועל בלבד.

המשמעות היא שמבחינה משפטית תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת בשנה הבאה.

לצד זאת, בית המשפט גזר על לה פן שנת מאסר במעצר בית תחת איזוק אלקטרוני, לצד שנתיים מאסר על תנאי וקנס של 100 אלף אירו.

לה פן כבר הבהירה בעבר כי אם תידרש לנהל את הקמפיין כשהיא נתונה באיזוק אלקטרוני, ייתכן שתוותר על ההתמודדות, משום שהדבר יגביל את יכולתה להשתתף בעצרות ובאירועי בחירות.

לה פן, בת 57, נחשבת במשך שנים לדמות הבולטת ביותר בימין הלאומי בצרפת והובילה את מפלגת "האיחוד הלאומי" להפוך לכוח הפוליטי הגדול במדינה. עם זאת, במרץ 2025 הורשעה יחד עם בכירים נוספים במפלגתה בפרשת שחיתות, שפגעה משמעותית בסיכוייה להגיע לארמון האליזה.

על פי פסק הדין, בין השנים 2004 ל-2016 הועסקו עובדים של מפלגתה כעוזרים פרלמנטריים במוסדות האיחוד האירופי, בעוד שבפועל עבדו עבור המפלגה בצרפת. בית המשפט קבע כי לה פן הייתה מודעת למנגנון שאפשר קבלת כספים שלא כדין מהאיחוד האירופי.

במהלך משפטה טענה לה פן כי מדובר ברדיפה פוליטית שמטרתה למנוע ממנה להתמודד על הנשיאות. בערעור הודתה כי חלק מהעובדים ביצעו עבודות עבור מפלגתה, אך טענה כי סברה שהדבר מותר על פי הכללים וכי מעולם לא ניסתה להסתיר את אופן העסקתם.

אם לה פן תחליט שלא להתמודד בעקבות עונש המאסר, צפוי יו"ר מפלגתה, ז'ורדן ברדלה בן ה-30, להפוך למועמד המפלגה לנשיאות.

לפי סקרים שפורסמו בצרפת, גם ברדלה נהנה מתמיכה רחבה, אולם גילו הצעיר נחשב בעיני פרשנים לגורם שעשוי להשפיע על סיכוייו במרוץ.

הבחירות לנשיאות צפויות להיפתח בסיבוב ראשון באפריל 2027, ואם לא יושג רוב מוחלט - יתקיים סיבוב שני בחודש מאי.