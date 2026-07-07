נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח היום (שלישי) את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן במהלך פגישתם בפסגת נאט"ו, והצהיר כי הגיע לפסגה מתוך כבוד אליו.

טראמפ אמר כי תחת הנהגתו של ארדואן הפכה טורקיה למדינה חזקה מבחינה צבאית, והוסיף כי היחסים בין וושינגטון לאנקרה טובים במיוחד. טראמפ הרעיף שבחים על ארדואן האנטישמי ועל היחסים בין המדינות. "אנחנו חברים נהדרים. ארדואן עשה עבודה מעולה", אמר. "אתה מנהיג נהדר, מכבדים אותך בכל העולם. יש לנו מערכת יחסים מיוחדת".

במהלך הפגישה טען ארדואן כי טורקיה קיבלה הבטחה מארצות הברית שתוכל לרכוש חמישה מטוסי קרב מדגם F-35. טראמפ התייחס לסוגיה. "טורקיה נאמנה אלינו, יותר ממדינות אחרות, זו החלטה שנצטרך לקבל", אמר טראמפ, "נושא ה-F-35 הוא לא חדש, כבר דנו עליו בעבר עם ארה"ב. הובטחו לנו חמישה מטוסי קרב, ואנו מצפים שההבטחה הזו תעלה על מסלול חיובי בפסגה הזו".

"אני חושב שהרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים כאן, שואלים: למה שלא נעשה זאת? במובנים רבים טורקיה הייתה נאמנה יותר ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. אז כן, זה בהחלט משהו שנשקול. זה מטוס נהדר. זה המטוס הטוב ביותר כיום, בפער גדול. ובהחלט מדובר במשהו שנשקול".

"הייתה לנו כבר מההתחלה כימיה טובה, מערכת יחסים מיוחדת מאוד. טורקיה הפכה, תחת הנהגת הנשיא, למדינה חזקה מאוד מבחינה צבאית, אנשים לא יודעים עד כמה היא חזקה. ובזכות מערכת היחסים שיש לנו, הכול התנהל בצורה טובה מאוד".

"יש לי הרבה כבוד לנשיא, ואני חושב שזה מועיל מאוד לשתי המדינות, יש סיבה לכך שמערכת היחסים היא מיוחדת. עם חלק מהאנשים אתה מסתדר, ועם חלק לא. לפעמים אתה מסתדר דווקא עם האנשים הקשוחים ביותר, כמוהו, ולפעמים אתה לא מסתדר עם האנשים החלשים והפתטים ביותר. אתה פשוט לא מסתדר איתם ולא מכבד אותם".

על היחסים בין טורקיה לאיראן אמר טראמפ: "טורקיה יכלה לבחור צד אחר. הם מכירים היטב את איראן ואת הבעיות הקשורות אליה, אבל הם מילאו תפקיד חשוב מאוד, יחד עם עוד כמה מדינות, בסיוע".

"הם יכלו להצטרף ללחימה. אתם שומעים אנשים מדברים על היחסים שלהם עם ישראל. הם יכלו להצטרף ללחימה. מדובר במדינה בעלת עוצמה צבאית גדולה מאוד, והם לא עשו זאת. אולי הם לא עשו זאת בגללי, אבל הם בהחלט יכלו להצטרף לצד השני".