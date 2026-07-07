נתניהו בבסיס חיפה של חיל הים עומר מירון, לע"מ; סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) בבסיס חיפה של חיל הים, יחד עם מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל.

במהלך הביקור, קיבל ראש הממשלה סקירה מבצעית ומודיעינית מקיפה על פעילותו הגלויה והחשאיות של החיל בחודשים האחרונים, כמו גם על שיתופי הפעולה המתרחבים עם זרועות ביטחון אחרות ועם צבאות זרים.

לאחר מכן, נפגש נתניהו לשיח פתוח עם לוחמי ולוחמות החיל המוצבים בבסיס, שמע מהם על הפעילות השוטפת בים, ושיבח את חוסנם ואת מסירותם להגנת גבולותיה הימיים של המדינה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בתום הסיור: "הצבתי יעד פשוט: היעד של חיל הים, של מדינת ישראל, הוא להבטיח את נתיבי השיט וחופש הסחר הימי, שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו, וממה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון".