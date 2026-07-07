"המדינה איבדה שליטה". בדיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט שעסק בתוכנית למניעת אלימות ופשיעה במערכת החינוך בחברה הערבית ובמזרח ירושלים, מסר משרד החינוך כי 157 מוסדות חינוך בכפר עקב פועלים ללא בקרה.

לפי הנתונים שהוצגו, מדובר ב-129 גני ילדים וכ-28 בתי ספר, הממשיכים לקבל תקצוב ממשרד החינוך.

הנתונים הוצגו לאחר שח"כ צבי סוכות שאל את סמנכ"ל אגף האכיפה והבקרה במשרד החינוך, פארס טוויל, על פעילות האכיפה במוסדות החינוך במזרח ירושלים. טוויל השיב כי בעוד שביתר השכונות מתקיימת פעילות בקרה, בכפר עקב הבקרים אינם נכנסים בשל איומים על ביטחונם.

לדברי טוויל, מאז תחילת שנת 2026 בקרי משרד החינוך אינם נכנסים לשכונה. הוא אמר, "אנחנו מצליחים להיכנס לכל השכונות, אבל בכפר עקב אנחנו נתקלים באיומים, ולכן הבקרים לא נכנסים לשם", והוסיף כי למרות היעדר הבקרה מוסדות החינוך ממשיכים לקבל מימון ממשרד החינוך.

טוויל הוסיף כי מדובר במצב חריג מבחינת אגף הבקרה והאכיפה. לדבריו, "יש פחד לבקרים מלהיכנס לשכונה וכל עוד לא נקבל הנחיה מלמעלה לא נוכל להיכנס לשם לפקח כמו שצריך, זה המקום הכי רגיש, אין עוד מקום כזה בישראל", והוסיף כי רק הפיקוח הפדגוגי מצליח להיכנס למקום.

בתום הדיון אמר יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות, כי בכוונתו לפעול לבחינת המשך התקצוב של מוסדות שבהם, לדבריו, לא מתאפשר פיקוח של משרד החינוך.