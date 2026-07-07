משרד הבריאות הוציא היום (שלישי) אזהרה דחופה לציבור הצרכנים ולאנשי המקצוע בתחום עיצוב השיער, במסגרתה הוא אוסר על שימוש, שיווק, מכירה או הפצה של מוצר החלקת השיער "LEGEND".

הרקע להודעה הוא דיווח רפואי על אישה שאושפזה ביחידה לטיפול נמרץ כשהיא סובלת מכשל כלייתי חמור, לאחר שעברה טיפול החלקת שיער במספרה ביתית בעיר חדרה.

בעקבות קבלת הדיווח הרפואי, פתח משרד הבריאות בהליכי פיקוח וערך בדיקת פתע במפעל הייצור שפרטיו מופיעים על גבי תווית המוצר. ממצאים ראשוניים מהשטח מעוררים חשש כבד כי החומר שבו נעשה שימוש בפועל במספרה הביתית אינו תואם בנראותו ובמאפייניו למוצר המקורי והמאושר המיוצר במפעל.

במשרד רואים את האירוע בחומרה רבה, ומאחר שעולה חשד מבוסס לזיוף, מהילה או שינוי הרכב המוצר, הועבר המידע לגורמי האכיפה והוגשה תלונה רשמית במשטרת ישראל לצורך פתיחת חקירה פלילית לבחינת נסיבות המקרה.

במשרד הבריאות מבהירים כי "רכישת מוצרי החלקת שיער ממקורות בלתי מורשים או שימוש בהם שלא על פי תנאי הרישיון מסכנים את בריאות הציבור".